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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Инженерный образец 64-ядерного процессора Threadripper 5995WX разогнали до 4,82 ГГц
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Недавно ютубер SkatterBencher опубликовал видео, демонстрирующее впечатляющий разгон всех ядер от 4,6 до 4,8 ГГц на 64-ядерном инженерном образце Zen 3 с разблокированным множителем для разгона. Поскольку разгон официально отключен на процессорах AMD Ryzen Threadripper 5000WX Pro, это будет один из немногих случаев, когда мы увидим, на что способен чип AMD Zen 3 на платформе HEDT.

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Видео SkatterBench довольно подробное, продолжительностью почти час. В нем демонстрируется пять различных способов разгона этого 64-ядерного процессора, включая сочетание настройки PBO, использование AMD Curve Optimizer, а также ручной разгон. Охлаждение было достигнуто с помощью специального контура, поэтому мастерить экзотическое охлаждение на основе жидкого азота не пришлось.


Чтобы добиться впечатляющего разгона до 4,8 ГГц, SkatterBencher использовал полный ручной разгон с настройкой частоты для каждого CCX и настроил его только для конкретных тестовых приложений вместо того, чтобы нацеливаться на полностью стабильный разгон процессора.

Имея это в виду, разгон был достигнут в 3DMark. Блогеру повезло, у CCD4 был кристалл самого высокого качества, что позволило достигнуть потрясающей частоты 4,825 ГГц на этих четырех ядрах. Остальные основные кластеры не смогли достичь частоты 4,8 ГГц, но смогли приблизиться к ней, комбинируя либо 4,6 ГГц, либо 4,7 ГГц.

Оценки 3DMark хорошо отражают невероятно высокие тактовые частоты ядра, с колоссальными 32 950 баллами только для ядра ЦП. Таким образом, прототип чипа намного опережает рекордную оценку на веб-сайте 3DMark с результатом 27 202 балла.

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Жаль, что AMD не разблокировала готовые к производству процессоры Ryzen Threadripper 5000 Pro. По сравнению с предыдущим поколением, Threadripper 5000 имеет заметное увеличение запаса по частоте. С Ryzen 3000 Threadripper, если вы хотите приблизиться к 4,8 ГГц, в качестве охлаждения придется использовать жидкий азот.

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