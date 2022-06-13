Intel Raptor Lake уступает AMD Ryzen 9 5900X

В сети появились тесты CPU Intel Core 13-го поколения, известного как Raptor Lake. Результаты, по-видимому, получены из базы данных SiSoftware.

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В тестах используется 5900X — 12-ядерный чип с 24 потоками — наряду с процессорами Intel i9 11-го и 12-го поколений, один из которых представляет собой 8C/16T, а другой гибридный дизайн 16C(8+8)/24T. Raptor Lake имеет больше эффективных ядер, чем процессор 12-го поколения, и может похвастаться восемью производительными и 16 эффективными ядрами, при этом имея 32 потока.

Неудивительно, что по результатам тестов он вырывается вперед. Интерпретация чисел также благоприятна для чипа Raptor Lake: «С кодом, не поддерживающим SIMD, мы наблюдаем огромный прирост производительности как в целочисленных (старый» Dhrystone), так и в операциях с плавающей запятой (старый «Whetstone») от 33% до 100% по сравнению с ADL [Alder Lake], которые помогают обойти даже AMD Zen3 с 12 производительными ядрами! Здесь очень помогают дополнительные восемь эффективных ядер.

«Таким образом, для обычного кода, отличного от SIMD, RPL [Raptor Lake] будет работать очень хорошо и обеспечит отличный прирост производительности по сравнению с ADL».

Результаты тестов благоприятны для игр, однако это еще не все. Как показывает второй набор результатов с использованием векторизованного SIMD-кода. Raptor Lake занимает второе место после Zen3 в трех из четырех тестов: «С сильно векторизованными рабочими нагрузками SIMD RPL не может превзойти ADL более чем на 4-6% и, таким образом, обычно даже проигрывает RKL с поддержкой AVX512 [Rocket Lake] всего с 16 потоками. (против 32Т в RPL). Это показывает, насколько AVX512 может помочь. Тем не менее AMD Zen3 (5900X) с меньшим количеством потоков (24T), но с 12 производительными ядрами (по сравнению с 8C + 16c) по-прежнему превосходит RPL с приличным отрывом».

«Приличный запас» здесь составляет почти 900 баллов в тесте Integer SIMD, в котором чип Intel 13-го поколения занимает последнее место в сравнении.

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Стоит ли обновляться до Raptor Lake, учитывая, что Meteor Lake будет использовать другой интерфейс. В остальном архитектура Intel Raptor Lake 13-го поколения кажется обещанным нам многопоточным монстром, но только при подаче правильного типа кода.