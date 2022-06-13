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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Разработчики Forza Motorsport показали новый трейлер и геймплей игры
Forza Motorsport выйдет весной 2023 года на Xbox, ПК и облачных сервисах
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Разработчики представили совершенно новый трейлер, снятый в игре и запущенный на Xbox Series X, вместе с первым геймплеем Forza Motorsport, демонстрирующий, как Maple Valley — любимая фанатами трасса с момента запуска самой первой игры Motorsport в 2005 г. – воплощается в жизнь с потрясающей детализацией и красотой.

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Помимо трассы Maple Valley, трейлер познакомил игроков с уже полюбившимися болельщиками трассами Circuit de Spa-Francorchamps и Laguna Seca Raceway. Также они представили трассу Гран-при Кьялами, южноафриканскую трассу, дебютировавшую в Forza Motorsport, совершенно новую трассу Хаконэ, действие которой происходит в Японии, а также оригинальную высокоскоростную трассу Гран-при, созданную для демонстрации технически продвинутого, современного погружения новой Forza Motorsport.


Создан для полного погружения и более динамичен, чем когда-либо

Forza Motorsport создавалась с нуля для демонстрации консолей Xbox Series X|S. Точность переработанной физики, красота машин и трасс, новое динамическое время суток, расширенные повреждения автомобилей и трассировка лучей в реальном времени на трассе приводят к скачку в погружении. Абсолютно новая Forza Motorsport — самая технически продвинутая гоночная игра из когда-либо созданных.

Основой Forza Motorsport является наша полностью динамическая система времени суток, которая оживляет трассы с потрясающей детализацией и, как и погода, будет доступна на каждой трассе. Изменения во времени суток меняют температуру окружающей среды, что, в свою очередь, влияет на температуру поверхности. Эти изменения температуры повлияют на сцепление вашего автомобиля, а также на резину и погоду. Эти новые детали симуляции добавляют еще больше глубины, драматизма и динамики гоночному опыту.

Разработчики полностью переработали основной процесс вождения, чтобы использовать все преимущества консолей серии Xbox. Это включает в себя 48-кратное улучшение точности физического моделирования. Основываясь на отзывах фанатов, они представили новые функции, такие как управление шинами и топливом, несколько составов шин и новый углубленный сборщик автомобилей, чтобы создать идеальный гоночный игровой набор. Все это воплощается в жизнь на трассе, где передовые материалы и шейдеры в сочетании с трассировкой лучей обеспечивают невероятную детализацию в золотой термопленке, анодированном алюминии и углеродном волокне. Трассировка лучей особенно хороша для моторных отсеков с их сложной саморефлексией.

Повреждения автомобилей

В Forza Motorsport повреждения автомобиля воспроизводятся вплоть до отдельных царапин на кузове. Есть совершенно новые детали моделирования в отношении направления повреждения, того, как краска отслаивается на открытых и приподнятых краях, в царапинах колес и в скоплении грязи. Повреждения автомобилей — это реальность гонок, и они достоверно запечатлены в новой игре Forza Motorsport.

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