Для изготовления очень тонкого корпуса пришлось пойти на компромиссы

С тех пор как в 2008 году Стив Джобс вытащил первый MacBook Air из картонного конверта на выставке MacWorld Expo, индустрия ноутбуков гонялась за самыми тонкими и легкими моделями. И хотя MacBook Air продолжает оставаться самым популярным, один ноутбук с Windows стал почти таким же узнаваемым: Dell XPS 13.

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Но новый Dell XPS 13 (9315) кардинально отличается от своих предшественников. В то время как XPS 13 как ультрабук восходит к 2012 году, XPS 13 появился в 2015 году, когда компания впервые разработала свой дисплей InfinityEdge, уменьшив при этом рамки. Благодаря этому, прочному металлическому корпусу и удобной клавиатуре ноутбук стал иконой.

Dell XPS 13 (9315), анонсированный в четверг, сохраняет тонкие рамки. Однако компания решила отказаться от клавиатуры из углеродного волокна и большинства портов в поисках более тонкой и портативной конструкции толщиной всего 0,55 дюйма (13,97 мм.). Компания использует процессоры Intel 12-го поколения U-серии мощностью 9 Вт (до 12 Вт в зависимости от варианта использования), оставляя более мощные процессоры P-серии модели XPS 13 Plus.

Но самое главное – это самая маленькая материнская плата Dell (приблизительно 180,15 x 38,34 мм). Это позволяет компании втиснуть большую тонкую батарею, сделав ноутбук крошечным и, предположительно, долговечным. Это заимствование из мира разработки смартфонов как для материнской платы, так и для оперативной памяти.

SSD, накопитель PCIe Gen 4 NVMe, находится в корпусе размером 11,5 x 13 мм, который Dell называет самым маленьким в отрасли. Он находится в BGA или массиве шариковых решеток, в котором для постоянного крепления компонентов используется припой. Однако пользователи не смогут заменить его, если он выйдет из строя, либо же обновить на что-то большее или более быстрое в будущем. Батарея встроенная, так что заменить ее будет также хлопотно.

Элизабет Чемберлен, директор по устойчивому развитию iFixit, сказала, что в ее организации есть несколько ноутбуков XPS 13 с припаянной оперативной памятью, и она надеялась увидеть изменения в будущих версиях.

«У нас есть несколько XPS 13, развернутых в iFixit, и у нас были проблемы с надежностью XPS 13 с неисправной впаянной оперативной памятью», — сказала Чемберлен. «Когда это происходит, нам приходится заменять всю дорогую материнскую плату, а не менять оперативную память, как мы это делаем на XPS 15».

С точки зрения тонкости, это своего рода чудо инженерной мысли. Но, возможно, Dell слишком далеко зашла в погоне за Apple.

Теперь Apple опередила Dell. В то время как у оригинального MacBook Air был сменный жесткий диск, его оперативная память была припаяна (в 2013 году появится MacBook Pro). Но с переходом на Apple Silicon хранилище тоже стало припаяно. Конечно, вы можете заменить батарею, но о другом ремонте не может быть и речи, не обращаясь в Genius Bar. (По крайней мере, ситуация с оперативной памятью у Apple связана с тем, что она является частью SoC.)

Но в некоторых отношениях Dell пошла дальше. Нет никакой технической причины, кроме тонкости, например, для того, как Dell припаял оперативную память. В отличие от Apple Silicon, чипы Intel Alder Lake не имеют встроенной памяти. То же самое касается и SSD.

«Хотя мы стремимся создавать устройства, которые можно разбирать, ремонтировать, восстанавливать и, в конечном счете, перерабатывать, желание клиентов иметь устройства меньшего размера, более тонкие и более функциональные могут усложнить эту задачу — и в случае с ноутбуком XPS 13 обтекаемый размер снижает использование материалов при одновременном повышении эффективности, но в некоторой степени ограничивает ремонтопригодность», — написали представители Dell в Tom’s Hardware. «Каждый продукт — это серия решений, основанных на том, чего хочет клиент. С нашим последним ноутбуком XPS 13 мы реагируем на потребности потребителей в портативности и функциональности».

Но некоторые клиенты хотят, чтобы это сочеталось с ремонтопригодностью. Чемберлен сказала, что, хотя iFixit придется провести собственную разборку, чтобы сделать окончательный выбор, «судя по спецификациям, маловероятно, что мы будем рекомендовать этот заблокированный компьютер нашей команде, как это было раньше».

Хотя в этом плане Dell и не одинока. Только недавно Microsoft начала добавлять возможность замены SSD в устройствах Surface, да и то только в некоторых из них. На рынке можно увидеть множество ноутбуков почти от каждого OEM-производителя, которые переходят на пайку оперативной памяти, чтобы сэкономить несколько миллиметров толщины, однако накопители при этом часто доступны для замены. И Dell зашла так далеко в своем новом XPS 13, что убрала разъем для наушников.

Да, 3,5-мм разъем для наушников исчез из Dell XPS 13. И вот как прокомментировала это компания:

«Мы не смогли разместить разъем для наушников в корпусе из-за агрессивного дизайна и портативности, которые мы воплотили в XPS 13», — сообщил Dell порталу Tom’s Hardware в электронном письме.

Но даже Apple, зарабатывающая на AirPods, до сих пор не убрала 3,5-мм разъем для наушников со своих ноутбуков. Даже у 12-дюймового MacBook был разъем для наушников.

Однако это будущее со сверхтонкими ноутбуками, которые обычный человек не сможет обслуживать, может быть неизбежным, поскольку компании переходят на новые форм-факторы, а чипы на базе Arm становятся все более популярными.

«Я думаю, что эта тенденция будет продолжать развиваться, особенно по мере того, как мы видим, что все больше ПК переходят на технологии на базе Arm», — написал по электронной почте Аншел Саг, главный аналитик по ПК в Moor Insights & Strategy. «Я считаю, что такие компании, как Qualcomm, помогут продвинуть эту тенденцию вперед с еще меньшими печатными платами и более глубокой интеграцией компонентов в SoC».

Существуют альтернативы для тех, кто жаждет ремонтопригодности и возможности обновления. Ноутбук Framework разработан таким образом, чтобы можно было ремонтировать почти все его части, в том числе снимать материнскую плату, чтобы установить новый процессор и поддержку более быстрой памяти. Конечно, он на 0,07 дюйма толще, чем XPS 13, но такой доступ является достойным компромиссом для несколько более толстого ноутбука.

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Но найдутся и свои покупатели, которые приобретут XPS 13, поскольку Dell создала гладкий, стильный и легкий ноутбук с тонкими рамками. Они выберут конфигурацию и будут им пользоваться до тех пор, пока не придет время для обновления на другое устройство.