Патент позволит одной eSIM поддерживать несколько профилей операторов связи на одном устройстве

Новый патент Google может положить конец эре физических SIM-карт в пользу устройств с eSIM. Технический гигант планирует развернуть несколько профилей с поддержкой (MEP) в Android 13, что позволит одной eSIM поддерживать несколько профилей операторов связи на одном устройстве.

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SIM-карты десятилетиями были основным способом активации смартфонов, позволяя пользователям подключаться к сети и услугам оператора. Несмотря на то, что с годами они стали меньше (от полноразмерных до мини-, микро- и нано), SIM-карты и их слоты для карт по-прежнему занимают ценное внутреннее пространство, которое можно было бы использовать для других столь необходимых улучшений, таких как большая батарея и т.п. Здесь и приходит на помощь встроенная SIM-карта или eSIM.

eSIM была разработана Ассоциацией GSM (GSMA) для обеспечения функциональности SIM-карты, которую можно установить непосредственно в материнскую плату устройства, тем самым экономя жизненно важное пространство. Она занимает меньше места, чем самая маленькая SIM-карта – нано-SIM-карта – а также дает производителям возможность сэкономить еще больше места за счет включения многочипового пакета, содержащего встроенный элемент безопасности (eSE) и контроллер NFC. Более дорогие смартфоны и носимые устройства уже начали использовать eSIM, но многие не приняли новую технологию из-за ее ограничений.

Тем не менее поддержка двух SIM-карт в наши дни является необходимой для многих пользователей, что делает процесс переключения между операторами беспрепятственным. Например, у пользователя может быть один номер телефона для рабочих целей, а другой — для личного использования. И все это на одном и том же устройстве. Однако здесь eSIM не справится с задачей: eSIM может одновременно поддерживать только один активный профиль. Это означает, что, если у устройства есть поддержка eSIM, то оно должно иметь или несколько eSIM, или несколько SIM-карт, или комбинацию eSIM и SIM-карты.

Поскольку поддержка двух SIM-карт важна для многих пользователей, производители смартфонов начали оснащать устройства eSIM и одной нано-SIM-картой. Это сводит на нет одно из самых привлекательных преимуществ eSIM — экономию места для других улучшений. Именно здесь и пригодится новый патент Google. Патент описывает разделение существующего интерфейса SIM-карты на два логических соединения. Планируется, что новая функция станет частью Android 13.

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Если новое решение от Google сработает, то физические SIM-карты действительно могут уйти в прошлое. И хотя новая функция должна дебютировать на Android 13, она не ограничивается только OC Android. Ее также можно использовать на устройствах iOS и даже на устройствах с Windows.