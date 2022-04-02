Intel Arc A370M выдает 60 кадров в секунду, в то время, как у Radeon RX 6500M - 135 кадров в секунду

Думаю, сейчас многих волнует вопрос касательно реальной производительности видеокарт Intel Arc Alchemist, а также их сравнение с конкурентами. Пока еще нет независимых обзоров на новую линейку видеокарт от Intel, однако AMD уже поделилась своими собственными результатами тестов Intel Arc A370M в сравнении с собственным графическим процессором для ноутбуков начального уровня. Напомню, что Intel Arc A370M – это одна из младших версий линейки видеокарт Intel Arc Alchemist.

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На днях технологическая группа AMD Radeon на своей странице в Twitter опубликовала слайд, на котором показано сравнение производительности своего графического процессора Radeon RX 6500M 4 ГБ с графическим процессором Intel Arc A370M 4 ГБ в пяти AAA-играх. Судя по результатам, опубликованным AMD, Radeon RX 6500M превосходит Arc A370M на 27–114 % в разрешении 1920x1080 при средних настройках качества в зависимости от игр. Между тем, Intel Arc A370M по-прежнему может обеспечивать более 60 кадров в секунду во всех случаях.

Чтобы сравнить производительность двух младших видеокарт для ноутбуков, AMD использовала пять игр: Hitman 3, Total War Saga: Troy, F1 2021, Strange Brigade и Final Fantasy XIV. Из пяти использованных игр три спонсировались AMD (то есть компания помогала в их разработке и продвижении), Hitman 3 поддерживалась Intel, а Final Fantasy XIV — игра, поддерживаемая компанией Nvidia.

Сравнение Intel Arc A370M показало, что она может быть медленнее, чем Nvidia GeForce GTX 1050 Ti в 3DMark.

Ноутбуки с графическими процессорами Intel Arc A370M уже доступны у некоторых розничных продавцов, поэтому для AMD не составило труда приобрести один из таких ноутбуков либо у розничного продавца, либо непосредственно у OEM-производителя ПК. К сожалению, AMD не предоставила спецификации устройств, которые она использовала, а также уровни TGP, включенные для графических процессоров Arc A370M и Radeon RX 6500M. На самом деле, AMD даже не сообщила, какие версии игр и версий драйверов она использовала, что иногда даже важнее, чем характеристики оборудования.

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Показатели производительности, полученные разработчиками оборудования, как правило, точны, но ими можно манипулировать и, следовательно, они могут вводить в заблуждение, поскольку компании явно заинтересованы в том, чтобы показать свои центральные и графические процессоры в лучшем свете, подчеркнув при этом слабые стороны конкурирующих продуктов. Тем не менее, к тестам AMD нужно относиться достаточно скептично и подождать независимых обзоров, прежде чем принимать решение о покупке нового устройства.