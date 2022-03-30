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SK Hynix планирует приобрести компанию Arm
SK Hynix рассматривает консорциум для покупки Arm со стратегическими партнерами
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SK Hynix рассматривает возможность приобретения Arm вместе со стратегическими партнерами. Об этом заявила компания на ежегодном собрании акционеров. Идея находится на очень ранней стадии разработки, поэтому неясно, сможет ли SK Hynix осуществить это до того, как Arm проведет первичное публичное размещение акций (IPO). Между тем, сама Arm надеется продать свои акции Arm China, чтобы ускорить свое IPO. 

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«Мы рассматриваем возможность создания консорциума вместе со стратегическими партнерами для совместного приобретения [Arm]», — сказал Пак Чон Хо, вице-председатель и генеральный директор SK hynix, сообщает информационное агентство Yonhap. «Я не верю, что одна компания сможет купить Arm». 

Arm — чрезвычайно важная компания, поскольку она разрабатывает центральные и графические процессоры общего назначения для смартфонов, планшетов, ПК и множества других устройств. SK Hynix продает огромное количество памяти DRAM и NAND для мобильной электроники, поэтому Arm имеет стратегическое значение для южнокорейской компании. Действительно, SK Square, дочерняя компания SK Telecom, которую также возглавляет Пак Чон Хо, надеется получить контроль над Arm. 

«Я хочу купить Arm», — сказал исполнительный директор SK Hynix. «Не обязательно покупать большую часть ее акций, чтобы иметь возможность контролировать компанию». 

Хотя продажа памяти для платформ на базе Arm важна для SK Hynix, может быть и другая причина, по которой SK Hynix заинтересована в Arm: в течение многих лет SK Hynix пыталась возродить свой литейный бизнес, поскольку производство логических микросхем для других более прибыльно, чем производство товарных продуктов, таких как 3D NAND или DRAM.

Ранее на этой неделе антимонопольные органы Южной Кореи одобрили приобретение SK Hynix местного производителя микросхем Key Foundry, что станет еще одним шагом на пути превращения SK Hynix в контрактного производителя микросхем. Однако компания не собирается останавливаться на достигнутом. Есть план установить присутствие в Силиконовой долине, чтобы наладить связи с разработчиками чипов без фабрик. Имея Arm под своим контролем, SK Hynix будет намного проще это сделать. 

«Мы построим центр исследований и разработок в Силиконовой долине и будем использовать его в качестве ключевой базы для расширения партнерских отношений с крупными технологическими компаниями и повышения конкурентоспособности», — сказал Пак Чон Хо. 

SK Hynix — одна из компаний, склонных участвовать в консорциумах, покупающих важные активы. Например, компания владеет долей в Kioxia, которая является ее конкурентом. Тем не менее, когда дело доходит до разработки технологий, компания не сотрудничает с Kioxia за пределами JEDEC и других отраслевых организаций. Таким образом, с Kioxia SK Hynix стремится заработать на своих инвестициях, а не искать стратегическую выгоду от своих инвестиций. С Arm идея кажется немного другой. 

Softbank, нынешний владелец Arm, планирует разместить Arm на фондовом рынке к следующему году. Однако есть проблема: Arm не полностью контролирует свое подразделение Arm China (ей принадлежит 47,33% акций), на долю которого приходится около четверти ее продаж. Поскольку Arm China не раскрывает свои финансовые результаты материнской компании, невозможно раскрыть их потенциальным инвесторам Arm, что затрудняет IPO. Судя по всему, чтобы ускорить процесс, Arm сейчас собирается передать свою долю в Arm China компании SoftBank и выйти на биржу без одного из своих ключевых бизнес-подразделений, сообщает Financial Times со ссылкой на два источника, осведомленных в этом вопросе.

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Примечательно, что Arm China хочет стать публичной через несколько лет. Если Arm Ltd. передаст свою долю в Arm China компании SoftBank, Arm China будет намного проще выйти на фондовый рынок в 2026 году или позже. Тем не менее как только акции Arm China появятся на открытом рынке, SoftBank или сама Arm смогут их купить и восстановить контроль над бизнес-подразделением.

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