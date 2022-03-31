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Intel анонсировала дискретную видеокарту Arc Limited Edition для настольных ПК
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В конце анонса мобильной графики Intel Arc A-серии компания показала свой первый графический адаптер Arc для настольных ПК. Видеокарта, которая, по-видимому, называется Intel Arc Limited Edition Graphics, должна быть выпущена этим летом.

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По большей части все, что нам нужно, — это конструкция, в которой используются два осевых вентилятора, а не установка нагнетательного типа. Большинство видеокарт используют этот тип установки, при котором тепло отводится внутрь корпуса, а не наружу. Похоже, что видеокарта использует полноценный графический процессор ACM-G10 с 32 ядрами Xe. 


Как вы можете видеть на видео выше, видеокарта с двумя слотами и двумя вентиляторами имеет четыре порта DisplayPort и один порт HDMI. Мы также видим, что четыре тепловые трубки передают тепловую нагрузку на пакет ребер встроенного радиатора.

Рендер видеокарты не показывает никаких разъемов для дополнительного питания. Это означает, что вся мощность будет исходить от материнской платы, а к блоку питания нечего будет подключать. Для справки, спецификация PCIe 4.0 требует ограничения мощности слота в 75 Вт. Это говорит о том, что этот графический процессор будет маломощной видеокартой начального уровня, хотя, возможно, этот рендеринг не полностью отражает конечный продукт.

В рендеринге Intel была флэш-анимация сборки видеокарты, на которой можно заметить восемь точек GDDR вокруг кристалла. Однако может быть больше (конечно, при условии, что эти рендеры технически точны). Чего, конечно, нельзя сказать, так это того, какой VRAM здесь использует Intel. Компания может использовать 8 или 16 ГБ памяти.

И последнее, но не менее важное: кажется, что логотип Arc подсвечивается.

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Это не первый дискретный графический адаптер от Intel для настольных ПК. Эта честь принадлежит DG1, предназначенному для нескольких готовых ПК. Но можно предположить, что эта версия будет адресована более широкому рынку и не будет привязана к ПК, с которыми они будут поставляться.
 В то время как мобильная графика Arc 3 будет выпущена в ближайшее время, Arc 5 и Arc 7 не поступят в продажу до лета. Именно тогда эта видеокарта и будет выпущена. Пока Intel не упомянула ничего о спецификациях, цене и любых других деталях.

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