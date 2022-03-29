При этом у AMD Ryzen 7 5700X TDP на 40 Вт ниже, чем у 5800X

Пользователь Twitter @BenchLeaks сообщил о первом результате Geekbench 5 для грядущего 8-ядерного процессора AMD Ryzen 7 5700X мощностью 65 Вт. Несмотря на снижение TDP на 40 Вт, одноядерные и многоядерные показатели находятся в пределах 2% от более прожорливого AMD 5800X, что дает 5700X впечатляющую энергоэффективность, если эти цифры применимы в реальном мире.

реклама





AMD анонсировала Ryzen 7 5700X две недели назад. Процессор поступит в продажу 4 апреля вместе с Ryzen 5 5600 и 5500. 5700X будет выполнять ту же роль, что и 3700X, будучи более дешевой и менее энергоемкой альтернативой Ryzen 7 5800X. Цена кажется довольно хорошей: рекомендованная производителем розничная цена составляет 299 долларов США, что является той же рекомендованной производителем розничной ценой, что и у 6-ядерного Ryzen 5 5600X. Однако в течение последнего года или около того цена на 5600X упала, и теперь его можно найти в диапазоне менее 250 долларов, поэтому его официальная рекомендованная производителем розничная цена больше не имеет особого значения.

Чтобы объяснить значительное падение TDP, тактовые частоты 5700X ниже по сравнению с 5800X, но не сильно. Базовая частота 5700X пострадала больше всего: устройство работает на частоте 3,4 ГГц, что на 400 МГц меньше, чем у 5800X. Тем не менее частота в бусте практически не изменилась: пиковая частота 5700X составила 4,6 ГГц, что всего на 100 МГц ниже, чем у его старшего брата.

Согласно Geekbench 5, похоже, что 5700X отстает менее чем на 2% по сравнению с 5800X. 5700X набрал 1645 баллов в однопоточном тесте и 10196 баллов в многопоточном тесте. Официальная оценка Geekbench 5 5800X составляет 1671 балл для однопоточного теста и 10338 баллов для многопоточного теста.

Для 5700X тесты проводили на материнской плате X570 Taichi от ASRock с 32 ГБ памяти 3200 МГц, что является спецификацией по умолчанию для Ryzen 5000, поэтому нельзя сказать, что такие результаты у 5700X из-за сильно разогнанных компонентов.

Если результаты Geekbench 5 указывают на реальную производительность, то 5800X будет почти устаревшим, с отставанием в производительности, которое находится почти в пределах погрешности. Кроме того, включение PBO на 5700X может еще больше сократить разрыв в производительности на 1,5-2%.

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Тем не менее Geekbench 5 печально известен тем, что использует рабочие нагрузки, не свидетельствующие о реальной производительности, поэтому придется дождаться реальных обзоров 5700X, чтобы увидеть, какова производительность на самом деле.