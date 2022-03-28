Средняя цена видеокарты теперь на 25% выше рекомендованной производителем розничной цены

Согласно статистике, собранной 3DCenter.org, цены на видеокарты достигли самого низкого уровня с начала 2021 года. Более того, сегодняшние новости показывают, что падение средних рекомендованных розничных цен с начала и до конца марта составило целых 25%. По какой-то иронии судьбы 25% теперь также являются средним уровнем цен на GPU выше MSRP. Всего за квартал до этого графические адаптеры обычно были >80% выше MSRP.

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Данные относятся к рынку графических карт в ЕС. На приведенной выше диаграмме можно увидеть, что 3DCenter отмечает средние цены Nvidia с течением времени зеленым цветом, а AMD — красным. На данный момент цены Nvidia и AMD совпадают в той степени, в которой они завышены. Можно предположить, что с лучшими поставками у всех поставщиков меньше возможностей для завышения цен. Наибольшие отклонения между зеленой и красной линиями произошли еще в мае, когда цены были худшими для покупателей.

При этом уровни доступности отмечены синей пунктирной линией. Объедините эту статистику с падением цен, и есть все основания полагать, что терпение покупателей видеокарт будет вознаграждено еще более низкими ценами. Если текущая тенденция сохранится, то к концу апреля, возможно, сможем увидеть цены, близкие к рекомендованной производителем розничной цене, для всех марок и моделей видеокарт.

В 3DCenter говорят, что последнее наблюдаемое падение цен не вызвало наплыва покупателей. После года ожидания лучшей цены потребители не спешат раскупать устройства. Считается, что после столь долгого терпения многие пользователи ПК ждут еще более низкие цены. Геймеры также, вероятно, ждут выхода устройств следующего поколения.

Некоторые графические процессоры уже начали продаваться по ценам ниже MSRP. Так, например, на прошлой неделе AMD Radeon RX 6500 XT в Германии продавался на 35% ниже рекомендованной розничной цены. Некоторые считают, что этот конкретный графический адаптер продается так дешево из-за его производительности.

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Также стоит обратить внимание на желтую линию на графике. Эта линия отображает цену Ethereum, которая остается самым популярным выбором для майнеров на GPU. Вы увидите, что цены на GPU и ETH довольно тесно коррелировали до июля прошлого года. Однако ситуация изменилась, и этому есть ряд причин: наиболее очевидной является повышение уровня сложности майнинга и резкий скачок цен на энергоносители с осени. Недавно произошел всплеск цен на криптовалюту, но, надеюсь, на данный момент этого будет недостаточно, чтобы преодолеть импульс падения цен на видеокарты.