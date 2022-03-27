По слухам, Ti-версия видеокарты ненамного быстрее RTX 3090

По разным данным, RTX 3090 Ti на самом деле не является большим обновлением по сравнению с оригинальной моделью. Более высокой тактовой частоты графического процессора, новой памяти GDDR6X на 21 Гбит/с и большей мощности почти на 100 Вт было недостаточно, чтобы обеспечить двузначный прирост производительности для RTX 3090 Ti. Последние отчеты показывают, что новая модель Ti отлично справляется с разрешением 4K, но не очень хорошо с другими разрешениями по сравнению с исходным SKU.

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Согласно CapFrameX, GPU всего на 10% быстрее при разрешении 4K и легко поддерживает тактовую частоту 2 ГГц. С полной спецификацией графического процессора GA102, состоящей из 10752 ядер CUDA, это означает, что RTX 3090 Ti предлагает 43 TFLOP вычислительной мощности одинарной точности.

Другие источники утверждают, что разница не так велика, как предполагает этот отчет. Скорее всего, будет наблюдаться разница около 5%, особенно при сравнении нестандартных моделей одной компании и серии. Рецензенты, которые используют RTX 3090 Founders Edition для своих сравнений, могут увидеть большую разницу, чем те, кто будет сравнивать модели от одного и того же AIB-партнера. Это связано с тем, что большинство высокопроизводительных графических адаптеров RTX 3090 уже имели очень высокое пользовательское TDP за пределами диапазона 350 Вт.

Противоречивая информация о цене: от 1499 до 1999 долларов США.

Далее говорится, что RTX 3090 Ti может выйти с той же рекомендованной производителем розничной ценой, что и исходная модель: 1499 долларов США. Это, вероятно, означает, что у 3090 будет снижение цены, потому что пока никаких слухов по поводу завершения производства этой модели нет.

Согласно MyDrivers, цена RTX 3090 Ti установлена на уровне 1999 долларов США (для США) и 14 999 юаней (для Китая). Цена пользовательских моделей RTX 3090 Ti может достигать 20 000 юаней. Пока каких-либо подтверждений нет.

Также в сети есть различные мнения по поводу того, существует ли версия Founders Edition новой модели Ti.

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Как уже стало известно, флагманская видеокарта RTX 40 «Ada» будет иметь мощность 600 Вт. RTX 3090 Ti часто считают тестовым устройством для следующей серии графических адаптеров.