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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Со склада Wildberries украли видеокарты RTX 3070 Ti на сумму 1 189 000 рублей
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Работники склада, которые пытались украсть партию из двадцати видеокарт Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, были задержаны полицией, а украденное конфисковано, сообщает Mash в статье, обнаруженной VideoCardz. Судя по всему, троица воров (два инсайдера и посторонний) была записана на камеру, когда они похитили несколько десятков желаемых графических адаптеров со склада, принадлежащего крупнейшему российскому онлайн-ритейлеру Wildberries.

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На видео, опубликованном вчера Mash и просмотренном почти миллионом пользователей сети, вы можете увидеть, как воры небрежно, но целенаправленно прогуливаются по складу Wildberries, катая по коридорам несколько невзрачных картонных коробок.

Угол камеры меняется и видно, как воры катят свои ящики под лестничной клеткой. Через несколько секунд они хватают видеокарты Nvidia GeForce RTX 3070 Ti из ящиков под лестницей и поднимаются по ней вверх. Вид камеры снова меняется, и вы можете видеть, как двое из них бросают пачки коробок с видеокартами из верхнего окна кому-то, ожидающему снаружи внизу. После этого кадры заканчиваются, но, надо полагать, посторонний убегает и загружает эти коробки в свою машину.

Публикация источника истории ведет нас оттуда. В нем говорится, что троица воров решила продать одну из новых видеокарт Nvidia GeForce RTX 3070 Ti в местный ломбард (за 60 000 рублей) в качестве проверки своей схемы незаконного зарабатывания денег. Владелец магазина с подозрением относился к происхождению товара, поэтому решил сообщить в полицию.

Естественно, поскольку это были краденые товары, полиция нашла и задержала воров и конфисковала все украденные видеокарты. Неизвестно, сколько видеокарт осталось неконфискованными, так как возможно, что воры продали некоторые из 20 графических адаптеров другим ломбардам или своим друзьям и знакомым.

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В сообщении источника говорится, что GeForce RTX 3070 Ti продается в России за 200 000 рублей, но воров устроило 60 000 за штуку. Если бы они успешно продали все 20 устройств, то прибыль от краденого составила бы 1 189 188 рублей.

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#nvidia #rtx 3070 ti #wildberries #кража
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