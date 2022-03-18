В AMD есть команда разработчиков процессоров RISC-V

AMD Radeon Technology Group (RTG) нанимает дизайнера ЦП/ГП RISC-V для своей существующей команды архитекторов, разрабатывающих встраиваемые ЦП RISC-V. Новая вакансия указывает на то, что разработка решений на основе RISC-V в AMD идет полным ходом, а тот факт, что Radeon Technologies Group нанимает специалистов, может намекнуть, над какими приложениями работает RTG.

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Описание вакансии содержит некоторые общие сведения об ожиданиях AMD от своего разработчика микроархитектуры RISC-V/RTL. Компания ищет специалиста с опытом работы с высокопроизводительными графическими процессорами; ЦП RISC-V RV64; и ЦП с внеочередным выполнением, спекулятивным выполнением и предсказателями ветвлений.

Согласно объявлению о вакансии, у AMD есть команда, работающая над встроенными процессорами RISC-V в AMD Radeon Technologies Group в Орландо, Флорида. Ожидается, что новый кандидат будет знать и улучшать «существующие и новые графические/вычислительные парадигмы и новые API-интерфейсы, использующие процессоры RISC-V». Кроме того, им придется анализировать рабочие нагрузки ЦП и давать рекомендации по улучшению, а также понимать узкие места и другие проблемы, где встроенный ЦП может повысить производительность.

Очевидно, что AMD Radeon Technologies Group не разрабатывает свои собственные процессоры, поэтому мы, вероятно, не увидим процессоры RISC-V под брендом AMD (или лицензированные ядра/конструкции встроенных процессоров RISC-V) от RTG. Современные графические процессоры могут использовать встроенные ЦП для различных задач, включая управление некоторыми встроенными функциями графического процессора, или даже могут быть расширены для более экзотических целей, таких как запуск операционной системы или обработка задач общего назначения, таких как выборка данных с устройств хранения. Конструкции RISC-V также можно использовать для других целей, например для обеспечения безопасности, предоставляя аппаратный корень доверия.

На данный момент точно неизвестно, какие процессорные ядра RISC-V разрабатывает AMD Radeon Technologies Group, но есть информация, что Nvidia использует микроконтроллеры RISC-V на своих собственных графических процессорах для управления некоторыми встроенными функциями.

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Архитектура с открытым исходным кодом RISC-V исключительно хорошо подходит для новых приложений, поэтому вполне возможно, что AMD работает над чем-то новым. Между тем, поскольку они имеют дело с 64-битной архитектурой RISC-V, можно быть уверенным, что это не упрощенный микроконтроллер.