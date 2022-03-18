Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
AMD открыла вакансию на должность дизайнера ЦП/ГП RISC-V
В AMD есть команда разработчиков процессоров RISC-V
анонсы и реклама
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

AMD Radeon Technology Group (RTG) нанимает дизайнера ЦП/ГП RISC-V для своей существующей команды архитекторов, разрабатывающих встраиваемые ЦП RISC-V. Новая вакансия указывает на то, что разработка решений на основе RISC-V в AMD идет полным ходом, а тот факт, что Radeon Technologies Group нанимает специалистов, может намекнуть, над какими приложениями работает RTG. 

реклама


Описание вакансии содержит некоторые общие сведения об ожиданиях AMD от своего разработчика микроархитектуры RISC-V/RTL. Компания ищет специалиста с опытом работы с высокопроизводительными графическими процессорами; ЦП RISC-V RV64; и ЦП с внеочередным выполнением, спекулятивным выполнением и предсказателями ветвлений.  

Согласно объявлению о вакансии, у AMD есть команда, работающая над встроенными процессорами RISC-V в AMD Radeon Technologies Group в Орландо, Флорида. Ожидается, что новый кандидат будет знать и улучшать «существующие и новые графические/вычислительные парадигмы и новые API-интерфейсы, использующие процессоры RISC-V». Кроме того, им придется анализировать рабочие нагрузки ЦП и давать рекомендации по улучшению, а также понимать узкие места и другие проблемы, где встроенный ЦП может повысить производительность. 

Очевидно, что AMD Radeon Technologies Group не разрабатывает свои собственные процессоры, поэтому мы, вероятно, не увидим процессоры RISC-V под брендом AMD (или лицензированные ядра/конструкции встроенных процессоров RISC-V) от RTG. Современные графические процессоры могут использовать встроенные ЦП для различных задач, включая управление некоторыми встроенными функциями графического процессора, или даже могут быть расширены для более экзотических целей, таких как запуск операционной системы или обработка задач общего назначения, таких как выборка данных с устройств хранения. Конструкции RISC-V также можно использовать для других целей, например для обеспечения безопасности, предоставляя аппаратный корень доверия. 

На данный момент точно неизвестно, какие процессорные ядра RISC-V разрабатывает AMD Radeon Technologies Group, но есть информация, что Nvidia использует микроконтроллеры RISC-V на своих собственных графических процессорах для управления некоторыми встроенными функциями.

анонсы и реклама
-45000р на RTX 3060
-86 000р на RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Архитектура с открытым исходным кодом RISC-V исключительно хорошо подходит для новых приложений, поэтому вполне возможно, что AMD работает над чем-то новым. Между тем, поскольку они имеют дело с 64-битной архитектурой RISC-V, можно быть уверенным, что это не упрощенный микроконтроллер.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD увеличила производительность видеокарт до 36% за 1 год с помощью драйверов Adrenaline – CBase
AMD анонсировала технологию масштабирования FSR 2.0 с анализом предыдущих кадров для большего качества
AMD подтвердила подготовку комплекта 4800S на консольной SoC в сносках к новому ПО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – GeForce GTX 1660S со скидкой в 50 000 рублей
32
Тайвань готовится к вторжению из Китая – что происходит и почему это важно для рынка полупроводников
161
Неон для производства электроники подорожал в 10 раз, запасов осталось на 3 месяца
17
Видеокарты дешевеют – NVIDIA планирует снизить цены на серию GeForce RTX 3000 на 12% до конца марта
10
В производстве ноутбуков определяющую роль начал играть дефицит компонентов американской разработки
+
30 актуальных смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 на 17 марта 2022 года
5
AMD выпустила новое ПО Adrenalin: масштабирование RSR, повышение резкости RIS для видео и AMD Link
2
Европейски союз ввёл в действие санкции против разработчиков российских процессоров Байкал и Эльбрус
20
Tesla уволила сотрудника за то, что он выложил в YouTube кадры аварии, спровоцированной системой FSD
12
Космический экшен Chorus получил поддержку трассировки лучей и сглаживания NVIDIA DLAA
+
Невнимательный майнер потерял 500 000р – реальная история сгоревшего GPU у 2х-GeForce RTX 3080 от DG
21
До конца года может быть выпущено 30 млн экземпляров iPhone SE 2022
1
Дефолта не будет – Россия провела выплаты по госдолгу и избежала технического дефолта
158
AMD представила функцию Radeon Super Resolution, повышающую производительность тысяч игр
8
GeForce RTX 3090 стала «всего» на 20% дороже рекомендованной цены
14
РФ остановила поставки удобрений в ЕС – Европу ожидает резкий рост цен на продукты питания
18
Глава Роскосмоса обещает самостоятельно организовать российскую миссию на Марс
46
В России собираются снова выпускать самолеты 80-x годов СССР
171
AMD увеличила производительность видеокарт до 36% за 1 год с помощью драйверов Adrenaline – CBase
7
AMD Ryzen 7 5800X3D будет поддерживать разгон только Infinity Fabric и памяти
5

Популярные статьи

Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
255
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
61
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
17
Мои впечатления от игры Торренте ла бомба (Torrente El Juego). Часть первая
4
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i7-11700КF
4

Сейчас обсуждают

VRoman
20:30
Богатые энтузиасты всегда найдутся.
Intel Core i9-12900KS смог разогнаться до частоты 5,3 ГГц
Виталий Shokerxxx
20:29
твоей мамке давать советы чтоб она больше так не ошиблась как с тобой?.. фига ты пясун..
Rutracker блокирует пользователей из РФ, поясняя свои действия борьбой с ботами
★★★Evgenii™★★★
20:29
Вдруг это пенсионер, застрявший в 90-х 😬
Rutracker блокирует пользователей из РФ, поясняя свои действия борьбой с ботами
skydan
20:29
Да всем адекватным уже ясно, что амудешные ядра синоним говна. Берут только количеством
Core i9-12900KS в многоядерном тесте Cinebench R23 на 9% опережает Ryzen 9 5950X
Вежливый стингер
20:28
https://ru.wikipedia.org/wiki/Резня_в_Сребренице раzzийская вики
Состоялся анонс Overlord — полноценного дополнения для космической стратегии Stellaris
Виталий Shokerxxx
20:28
это мы не читаем "По итогам состоявшихся переговоров был поддержан казахстанский вариант: для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь будут и...
Состоялся анонс Overlord — полноценного дополнения для космической стратегии Stellaris
Yolanda Tarska
20:27
Надо было брать 2080ти на старте кстати )
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
Виталий Shokerxxx
20:26
ващет каждая женщина имеет запас. и даже если нет то есть аптеки там продают. да и магазов дофига тоже..
Состоялся анонс Overlord — полноценного дополнения для космической стратегии Stellaris
Сергей Боровой
20:25
я и вижу, кто быдло)) а свои советы лучше мамке давай, что б она больше так не ошибалась
Rutracker блокирует пользователей из РФ, поясняя свои действия борьбой с ботами
Виталий Shokerxxx
20:25
че где в крыме провели? ютуб через випиен от ростова..
Состоялся анонс Overlord — полноценного дополнения для космической стратегии Stellaris
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем