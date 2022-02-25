Greymon55 и kopite7kimi сообщили об этом в Twitter

Если вы пытались приобрести видеокарту серии GeForce RTX 3000 , но безуспешно, и решили просто дождаться следующего поколения, что ж, вам, вероятно, потребуется мощный блок питания.

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Greymon55 и kopite7kimi сообщили в Twitter, что графический процессор NVIDIA AD102 следующего поколения, основанный на архитектуре Ada Lovelace, может иметь энергопотребление 800-850 Вт у флагманской модели. В частности, kopite7kimi говорит, что графический процессор AD102 можно использовать для RTX 4080, 4080 Ti и 4090 с техническими характеристиками TGP 450 Вт, 600 Вт и 800 Вт соответственно.

Также важно отметить, что kopite7kimi конкретно говорит, что достоверность этого слуха примерно «50/50». Таким образом, эта информация может быть неточной. Однако тот факт, что оба инсайдера слышали это, заставляет задуматься о правдивости слуха.

Диапазон от 450 Вт до 800 Вт может показаться чрезвычайно широким, но Greymon55 говорит, что они не знают, относятся ли числа к трем диапазонам TGP одного чипа или числа могут относиться к трем отдельным моделям. Чип, максимальная мощность которого составляет 800 Вт, может быть легко ограничен различными способами (например, путем снижения тактовой частоты или отключения частей чипа), чтобы достичь отметки, превышающей половину его спецификации мощности, поэтому даже если это три отдельные модели, они все еще могут быть использовать один и тот же чип.

Некоторые опасения вызывает то, что даже совершенно новый разъем питания PCIe 5.0 поддерживает только 600 Вт через один штекер. Если этот слух верен, то на топовых видеокартах NVIDIA Ada Lovelace, возможно, потребуется подключение сразу нескольких разъемов PCIe 5.0. Тем не менее более вероятная версия заключается в том, что такие характеристики относятся только к профессиональным компонентам на базе того же графического процессора. Так, у NVIDIA есть Hopper, нацеленный на профессиональный рынок. Вполне вероятно, что компания также будет продавать профессиональные ускорители на основе Ada Lovelace.

Таким образом, спецификация 800-850 Вт, даже если это правда, вероятно, применима только к компонентам, которые будут поставляться с кастомным охлаждением для суперкомпьютеров или других массивных серверов.

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Другая утечка более конкретна. Так, Greymon55 прямо заявляет (не скрывая других подробностей), что Ada Lovelace появится в сентябре. Это согласуется с более ранними утечками.