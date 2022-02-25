Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
До выпуска док-станции для Steam Deck еще несколько месяцев
Valve сообщила, что док-станция Steam Deck будет доступна в конце весны
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Тем, кто хочет использовать новую портативную игровую консоль от Valve подключенной к телевизору, а-ля Nintendo Switch, еще предстоит довольно долго ждать. Valve сообщила, что док-станция для Steam Deck не будет доступна до конца весны. Весна официально заканчивается 14 июня, но, надеюсь, Valve не будет оттягивать выпуск устройства до последнего дня.

реклама

В последнем сообщении в блоге от Valve, касающемся док-станции, говорится: «Мы рады поговорить об этом подробнее в ближайшее время».

На приведенной выше диаграмме вы можете увидеть иллюстрацию в стиле чертежа док-станции Steam Deck. «Официальная док-станция поддерживает вашу Steam Deck при подключении к внешним дисплеям, проводным сетям, периферийным устройствам USB и питанию», — отмечает Valve. Компания честно признает, что, если хотите, вы можете использовать любой другой концентратор USB-C с питанием, который у вас есть. Однако не все концентраторы одинаковы, поэтому могут возникнуть проблемы.

Еще одна особенность официальной док-станции заключается в том, что это удобная подставка. Возможно, из-за какой-то конструктивной оплошности док-станция никогда не будет такой удобной, как та, которая работает с Switch. Все из-за того, что у Steam Deck нет на нижней грани необходимого разъема USB-C, он расположен сверху. Единственный порт на его нижней грани — это слот для карт памяти microSD. Возможно, ситуацию исправят с выходом Steam Deck v2.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Однако есть то, чем док-станция для Steam Deck лучше, чем Switch: консоль не будет ограничивать производительность, когда она подключена к док-станции или к сети. «Steam Deck работает с полной производительностью в портативном режиме», — ранее заявляла Valve.

#valve #новинки #новинка #steam deck #док-станция #док станции
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры Ryzen 7000 Zen 4 могут оснащаться iGPU RDNA 2 с тактовой частотой 1,1 ГГц
AyaNeo раскрыла цены на обновленные консоли на базе AMD Ryzen 7 5800U
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
16
Xiaomi обменивает старые смартфоны на новый флагман Xiaomi 11T в России
12
Платформа Twitch окончательно заблокировала скандально известную стримершу под ником Amouranth
42
Разблокировки не будет - в NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker нашли троян, а автор сбежал после разоблачений
23
В операционных системах на базе Linux обнаружен бекдор Bvp47, который 10 лет сливал информацию АНБ
22
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
37
Пользователи Steam теперь сами могут проверить игры из своей библиотеки на совместимость со Steam Deck
2
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
258
Рынок криптовалют потерял $200 млрд, а эксперты Cryptonews ожидают падения Биткоина ниже $30 000
9
Видео: последний геймплейный трейлер боевика Shadow Warrior 3
1
Три флагмана Samsung получат новую прошивку One UI 4.1 на Android 12 до конца недели
+
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
140
Intel Arc A380 в тестах сравнили с видеокартами от AMD и NVIDIA
3
Swiss: Инновационное покрытие AeroSHARK позволит значительно снизить расход топлива и эмиссию самолетов
2
Самый мощный ASIC-майнер с хешрейтом 1950 THash/s оказался фейком, а фото скачано из интернета
7
Предварительный список из 73 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2022 г
1
Какую видеокарту купить, если у вас есть 50 000 р – GeForce RTX 3050 vs Radeon RX 580 в тесте TG
28
Известный майнер назвал утилиту RTX Unlocker для разблокировки видеокарт NVIDIA LHR фейком
11
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
79
Специалисты Digital Foundry в неприятном шоке от производительности Elden Ring на PC и консолях
8

Популярные статьи

Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
31
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
27
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
7
О проблемах современной игровой журналистики
50
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего $15.60 на большой зимней распродаже со скидками до 90%
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
7
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
3
Левша, правша или амбидекстр: что влияет на развитие наших моторных навыков
7
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

ахахах
15:19
74 объекта вчера бабахнули на Украине и даже строящаюся натовскую базу в Николаеве.Нам же неизвестны все цели военных,это они только после могут всё рассказать по тв
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
Шамиль Джанболатов
15:19
Интел всегда подкупал сборщиков ПК и наверно продавцов в магазинах
Капитализация AMD оказалась на $6 млрд выше, чем у Intel
Шамиль Джанболатов
15:17
МТК - такое себе - жрёт не в себя, для роутеров пойдет, для смартфонов - нет. Ещё и вспомним про махинации с бенчмарками.
Капитализация AMD оказалась на $6 млрд выше, чем у Intel
Вова Огонь
15:15
Твоё место в крематории, даже не кладбище.
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
Midnight Sun
15:15
То есть СССР был правильным государством? Отлично!
США ввели санкции против РФ – часть электронной и высокотехнологичной продукции запрещена к экспорту
Bernigan
15:13
Мож им просто солсы надоели, мне, уверен, понравится, мне даже 2d солслайки нравятся
Elden Ring получила жалкий 60-процентный пользовательский рейтинг в Steam
Шамиль Джанболатов
15:13
Платить за ядра, чтобы их отключать?
Капитализация AMD оказалась на $6 млрд выше, чем у Intel
Дмитрий
15:12
На стимдек тоже не будет таких цен)
AyaNeo раскрыла цены на обновленные консоли на базе AMD Ryzen 7 5800U
Алексей Носков
15:12
Дебилушка, чему ты радуешься? Как бы плохо ни было в России, не тебе из обосранной руины об этом кукарекать.
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
Шамиль Джанболатов
15:12
Ковид реально виноват. Надо смотреть дальше - для каких целей ковидлокризис создавался- для того чтобы подешевке купить предприятия и т.п. Но есть и плюсы - люди сидели по домам, в одиночестве, думали...
Капитализация AMD оказалась на $6 млрд выше, чем у Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем