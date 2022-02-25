Valve сообщила, что док-станция Steam Deck будет доступна в конце весны

Тем, кто хочет использовать новую портативную игровую консоль от Valve подключенной к телевизору, а-ля Nintendo Switch, еще предстоит довольно долго ждать. Valve сообщила, что док-станция для Steam Deck не будет доступна до конца весны. Весна официально заканчивается 14 июня, но, надеюсь, Valve не будет оттягивать выпуск устройства до последнего дня.

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В последнем сообщении в блоге от Valve, касающемся док-станции, говорится: «Мы рады поговорить об этом подробнее в ближайшее время».

На приведенной выше диаграмме вы можете увидеть иллюстрацию в стиле чертежа док-станции Steam Deck. «Официальная док-станция поддерживает вашу Steam Deck при подключении к внешним дисплеям, проводным сетям, периферийным устройствам USB и питанию», — отмечает Valve. Компания честно признает, что, если хотите, вы можете использовать любой другой концентратор USB-C с питанием, который у вас есть. Однако не все концентраторы одинаковы, поэтому могут возникнуть проблемы.

Еще одна особенность официальной док-станции заключается в том, что это удобная подставка. Возможно, из-за какой-то конструктивной оплошности док-станция никогда не будет такой удобной, как та, которая работает с Switch. Все из-за того, что у Steam Deck нет на нижней грани необходимого разъема USB-C, он расположен сверху. Единственный порт на его нижней грани — это слот для карт памяти microSD. Возможно, ситуацию исправят с выходом Steam Deck v2.

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Однако есть то, чем док-станция для Steam Deck лучше, чем Switch: консоль не будет ограничивать производительность, когда она подключена к док-станции или к сети. «Steam Deck работает с полной производительностью в портативном режиме», — ранее заявляла Valve.