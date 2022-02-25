Цены на AyaNeo будут начинаться с 1285 долларов

AyaNeo объявила, что запустила кампанию IndieGogo для своей серии AyaNeo Next/Pro. Команда также раскрыла цены на обновленные консоли на базе AMD Ryzen 7 5800U.

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Самое дешевое предложение начинается с 1285 долларов. В зависимости от интересующей вас конфигурации. Некоторые модели AyaNeo Next Pro доходят до отметки в 1535 долларов.

AyaNeo/Pro Next ­– это портативные консоли на Windows, оснащенные 7-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1280 x 800 пикселей, который аналогичен Steam Deck от Valve. Что касается процессора, то тут Ryzen 7 5800U с восемью ядрами Zen 3 и графическим процессором Radeon RX Vega 8.

Компания не обещают новейшие APU AMD Ryzen 6000-й серии «Rembrandt» с их привлекательным сочетанием процессора на основе архитектуры Zen 3+ и встроенной графики RDNA 2.

Тем не менее у нового AyaNeo Next/Pro есть несколько впечатляющих характеристик. Отличительные особенности платформы, помимо экрана и SoC, включают стандартную память LPDDR4x-4226 емкостью 16 ГБ (32 ГБ для Pro), выбор встроенной памяти NVMe емкостью 1 или 2 ТБ, Wi-Fi 6E, два полнофункциональных порта USB-C с PD 3.0, DisplayPort 1.4, поддержка 4K 60 кадров в секунду и многое другое. AyaNeo Next/Pro предлагает такой же полный набор элементов управления в стиле джойстика (плюс сенсорный экран).

Ценообразование и конкурент в лице Steam Deck

Начальная цена AyaNeo Next/Pro значительно превышает 1000 долларов. Если бы не существовало альтернатив, то ее можно было бы считать разумной. Однако у консоли от AyaNeo есть сильный конкурент в лице Steam Deck.

Уже скоро начнутся продажи Steam Deck от Valve. Вот у него цена входа уже довольно разумна. Более того, Steam Deck ни в коем случае не отстает. Его APU AMD имеет более старые ядра Zen 2, но, вероятно, он будет лучше сбалансирован в играх с ядрами графического процессора RDNA2. Цены на Steam Deck варьируются от 399 долларов за версию на 64 ГБ, до 529 долларов за версию на 256 ГБ и до 649 долларов за версию на 512 ГБ. По общему признанию, объем памяти довольно мал, но владельцы также могут расширить хранилище с помощью карт micro SD.

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Поставки устройств от AyaNeo должны начаться с середины апреля.