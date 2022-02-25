AMD кратко представила грядущие процессоры Ryzen 7000

AMD кратко представила грядущие процессоры Ryzen 7000 (кодовое название Raphael) на выставке CES 2022. Хотя производитель чипов хранил молчание о спецификациях, новый драйвер AMD SMU (System Management Unit), как сообщается, раскрывает некоторые детали iGPU внутри чипов Zen 4.

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Комачи_Энсака предполагает, что iGPU Ryzen 7000 потенциально может поставляться с двумя WPG, что позволяет iGPU вмещать до четырех вычислительных блоков.

В RDNA AMD представила концепцию WGP, чтобы заменить вычислительный блок (CU) для измерения вычислений шейдеров. Каждый WGP содержит два CU, каждый из которых предлагает 64 потоковых процессора (SP). Следовательно, iGPU Ryzen 7000 будет иметь 256 SP.

AMD недавно анонсировала семейство мобильных чипов Ryzen 6000 Rembrandt с графикой RDNA 2. Даже Ryzen 5 6600HS, самый младший SKU, имеет шесть RDNA 2 CU с максимальной тактовой частотой 1,9 ГГц. Согласно драйверу AMD SMU, iGPU на базе RDNA 2 внутри Ryzen 7000 может иметь тактовую частоту 1,1 ГГц, хотя не указано, является ли это значение базовой тактовой частотой или уже в бусте.

Простая математика показывает, что iGPU Ryzen 7000 обеспечит до 0,5 TFLOP максимальной производительности FP32. Для сравнения, процессор Ryzen 5 6600HS обеспечивает производительность до 1,5 терафлопс, что в 3 раза превышает производительность чипа Zen 4. Тем не менее еще слишком рано определять, будет ли графика Ryzen 7000 RDNA 2 достойным обновлением по сравнению с Vega, которая существует уже очень долго. Кроме того, производительность FP32 — не лучший показатель для игровой производительности, а низкие тактовые частоты в драйвере AMD SMU могут относиться к раннему инженерному образцу.

Разработанный, чтобы конкурировать с лучшими процессорами, Ryzen 7000 оснащен обновленным встроенным распределителем тепла (IHS) и большим количеством контактов. В результате новые 5-нм чипы будут устанавливаться в сокет AM5, который переместился на сокет Land Grid Array (LGA) с 1718 контактами.

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Таким образом, вам нужно будет раскошелиться на новую материнскую плату и дорогую память DDR5. Можно лишь надеяться, что к тому времени доступность и цены на последние снизятся, чтобы больше потребителей могли перейти на DDR5. Процессоры AMD Ryzen 7000 появятся на рынке во второй половине года.