Intel выпускает SoC Ice Lake-D для программно-определяемой сети и периферийных устройств

На этой неделе Intel представила свои процессоры Xeon серии D-1700/2700, которые предлагают до 20 ядер, ускорение искусственного интеллекта и шифрования, встроенный Ethernet и повышенную надежность. Процессоры Intel Xeon серии D предназначены для серверов и сочетают в себе высокую производительность с широкими возможностями подключения.

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Семейство Intel Xeon D 'Ice Lake-D' нового поколения для инфраструктуры и пограничных серверов состоит из двух отдельных линеек продуктов: серии Xeon D 1700, имеющей от 2 до 10 ядер и до 15 МБ кэш-памяти, а также серия Xeon D 2700, предлагающая от 4 до 20 ядер и до 30 МБ кэш-памяти. ЦП имеют два или четыре канала DDR4 с поддержкой памяти от 256 ГБ до 1 ТБ; PCIe 4.0, 24 порта SATA и пропускную способность Ethernet до 100GbE. TDP новых SoC варьируется от 25 Вт до 129 Вт. Всего в линейке Xeon D-1700/2700 будет 36 SKU.

Являясь частью семейства процессоров Ice Lake, новые однокристальные системы серверного уровня основаны на микроархитектуре Intel Sunny Cove и поддерживают последние усовершенствования набора инструкций компании (например, AVX512VNNI для ускорения циклов внутренней сверточной нейронной сети, используемых для рабочих нагрузок искусственного интеллекта/логического вывода), специальные ускорители (например, шифрование SHA с аппаратным ускорением) и функции (шифрование всего объема памяти, инструкции по переподписке SGX).





Хотя процессоры Intel Xeon D серии 1700/2700 не предлагают экстремального количества ядер или обширных поддерживаемых пулов памяти, которые необходимы для требовательных к производительности рабочих нагрузок, таких как запуск баз данных и других ресурсоемких приложений, эти SoC обеспечивают достаточную производительность для таких вещей, как вывод ИИ и периферийные вычисления; серверы; корпоративные маршрутизаторы и коммутаторы; виртуализированные сети радиодоступа (vRAN); серверы хранения; и техники безопасности. В то время как пограничные серверы в значительной степени являются новым приложением, другие типы устройств беспрепятственно используются миллиардами людей каждый день, даже не подозревая об этом.

«Эти процессоры служат основой для решений, которые наполнят вашу сеть и периферию вычислительными ресурсами, подключением Ethernet и безопасностью, чтобы справиться с грядущей волной спроса на периферию», — написала Дженнифер Панхорст, вице-президент группы платформ данных Intel, в своем блоге. «Семейство процессоров Intel Xeon D-1700 и D-2700 обеспечивает масштабируемость инвестиций в программное обеспечение и снижает совокупную стоимость владения (TCO) благодаря надежной интеллектуальной инфраструктуре».

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Intel сообщает, что более 70 компаний планируют разрабатывать серверы на базе новых процессоров Xeon D-1700 и Xeon D-2700. В их числе Cisco, Juniper Networks и Rakuten Symphony.