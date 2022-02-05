Самая дешевая версия стоит 4332,11 евро

Несмотря на то, что видеокарта еще не выпущена, в Европе уже появилось большое количество предложений Nvidia RTX 3090 Ti. Как написал в Twitter @momomo_us, эстонский ритейлер предлагает три Asus ROG и TUF RTX 3090 Ti по очень высоким ценам, превышающим 4332 евро.

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Asus TUF RTX 3090 Ti является самой дешевой версией из всех и стоит 4332,11 евро (3967,92 доллара без учета налогов) у эстонского продавца. Посередине находится вариант с заводским разгоном за 4413,85 евро (4042,8 доллара в пересчете без налогов), а флагманский ROG Strix RTX 3090 Ti, который также является вариантом с жидкостным охлаждением, стоит 4577,40 евро (4192,6 доллара в пересчете без налога).

Пока еще нет официальной рекомендованной розничной цены от Nvidia, но для справки: скальпированные RTX 3090 на eBay сейчас стоят около 2609 долларов. Так что, если предположить, что это скальпированные эстонские RTX 3090 Ti, они будут продаваться почти в два раза дороже, чем скальпированные 3090. Таким образом, можно ожидать от 1,5 до 2 раз более высокой рекомендованной розничной цены по сравнению с 3090 Ti.

Цены на Asus относительно невелики. Например, японский ритейлер продает RTX 3090 Ti за колоссальные 5500 долларов (с учетом налогов).

По слухам, в спецификации RTX 3090 Ti от Nvidia будет полнофункциональное ядро GA102 и обновленные модули памяти GDDR6X. Всего 10752 ядра CUDA и память GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с, что дает 3090 Ti пропускную способность памяти более 1 ТБ/с. Эти модули также будут иметь удвоенную емкость по сравнению с текущими модулями, используемыми в RTX 3090.

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Nvidia поделилась некоторыми характеристиками RTX 3090 Ti на CES, но оставила многие детали в неведении, например, MSRP (рекомендованная розничная цена) видеокарты. Компания пообещала поделиться более подробной информацией о графическом адаптере до конца января, но по неизвестным причинам не сделала этого. Предположительно, Nvidia пришлось попросить своих AIB-партнеров остановить производство RTX 3090 Ti из-за проблем с контролем качества, поэтому в прошлом месяце Nvidia отложила предоставление более подробной информации, включая дату запуска 3090 Ti.