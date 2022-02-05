Многие клиенты могут пропустить 6E и сразу перейти на Wi-Fi 7 в 2023 году

В то время как Wi-Fi 6 был принят довольно быстро, поскольку многие поставщики выпустили маршрутизаторы и адаптеры черновой версии 802.11ax, внедрение Wi-Fi 6E происходит медленно. Причина этому – острая нехватка компонентов и новые правила, касающиеся 6 ГГц. Согласно новому отчету Dell'Oro, в результате многие бизнес-клиенты могут пропустить 6E и сразу перейти на Wi-Fi 7 в 2023 году.

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«Несмотря на то, что Wi-Fi 6E выпустили в середине 2021 года, сейчас продукты либо недоступны, либо в очень ограниченном количестве», — сказал Тэм Делл'Оро – генеральный директор и аналитик беспроводных локальных сетей.

Wi-Fi 6 обеспечивает скорость 867 Мбит/с в диапазоне 160 МГц на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, но с тремя диапазонами (так называемая конфигурация 3x3) скорость достигает 2,54 Гбит/с. Wi-Fi 6E добавляет формально нерегулируемые частоты 6 ГГц+, чтобы получить еще большую пропускную способность, когда это возможно, но это добавляет нормативные ограничения.

Поддержку частоты 6 ГГц добавляет соответствующий модуль радиочастотного интерфейса (RFFE) со всей его типичной поддержкой набора микросхем, такой как IC управления питанием и соответствующий физический радиомодуль.

«Ограничение поставок побудило производителей сосредоточиться на обеспечении доступности популярных моделей путем перепроектирования этих моделей с использованием более доступных компонентов», — сказал Делл'Оро. «Наши интервью с системными интеграторами показывают, что пользователи просят Wi-Fi 6, а не 6E. Поэтому, если компаниям придется расставлять приоритеты в своем производстве, Wi-Fi 6 будет приоритетом».

Wi-Fi 7 (также известный как IEEE 802.be и получивший название Extremely High Throughput (EHT)) добавляет множество функций на частотах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, обеспечивая еще более высокую пропускную способность, чем Wi-Fi 6E. Между тем, ратификация стандарта ожидается в лучшем случае в начале 2024 года, что, по сути, может означать схему принятия, аналогичную Wi-Fi 6. Фактически, Dell'Oro ожидает первых продуктов с поддержкой Wi-Fi 7 в следующем году.

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«Поскольку продукты Wi-Fi 7 будут поставляться уже в 2023 году, мы прогнозируем, что пользователи обойдут стороной 6E», — сказал Делл'Оро.