Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Дефицит компонентов для Wi-Fi 6E может ускорить внедрение Wi-Fi 7
Многие клиенты могут пропустить 6E и сразу перейти на Wi-Fi 7 в 2023 году
анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

В то время как Wi-Fi 6 был принят довольно быстро, поскольку многие поставщики выпустили маршрутизаторы и адаптеры черновой версии 802.11ax, внедрение Wi-Fi 6E происходит медленно. Причина этому – острая нехватка компонентов и новые правила, касающиеся 6 ГГц. Согласно новому отчету Dell'Oro, в результате многие бизнес-клиенты могут пропустить 6E и сразу перейти на Wi-Fi 7 в 2023 году.

реклама

«Несмотря на то, что Wi-Fi 6E выпустили в середине 2021 года, сейчас продукты либо недоступны, либо в очень ограниченном количестве», — сказал Тэм Делл'Оро – генеральный директор и аналитик беспроводных локальных сетей. 

Wi-Fi 6 обеспечивает скорость 867 Мбит/с в диапазоне 160 МГц на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, но с тремя диапазонами (так называемая конфигурация 3x3) скорость достигает 2,54 Гбит/с. Wi-Fi 6E добавляет формально нерегулируемые частоты 6 ГГц+, чтобы получить еще большую пропускную способность, когда это возможно, но это добавляет нормативные ограничения. 

Поддержку частоты 6 ГГц добавляет соответствующий модуль радиочастотного интерфейса (RFFE) со всей его типичной поддержкой набора микросхем, такой как IC управления питанием и соответствующий физический радиомодуль. 

«Ограничение поставок побудило производителей сосредоточиться на обеспечении доступности популярных моделей путем перепроектирования этих моделей с использованием более доступных компонентов», — сказал Делл'Оро. «Наши интервью с системными интеграторами показывают, что пользователи просят Wi-Fi 6, а не 6E. Поэтому, если компаниям придется расставлять приоритеты в своем производстве, Wi-Fi 6 будет приоритетом». 

Wi-Fi 7 (также известный как IEEE 802.be и получивший название Extremely High Throughput (EHT)) добавляет множество функций на частотах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, обеспечивая еще более высокую пропускную способность, чем Wi-Fi 6E. Между тем, ратификация стандарта ожидается в лучшем случае в начале 2024 года, что, по сути, может означать схему принятия, аналогичную Wi-Fi 6. Фактически, Dell'Oro ожидает первых продуктов с поддержкой Wi-Fi 7 в следующем году. 

анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

«Поскольку продукты Wi-Fi 7 будут поставляться уже в 2023 году, мы прогнозируем, что пользователи обойдут стороной 6E», — сказал Делл'Оро.

#дефицит #wifi #wifi 6 #wifi 7
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
Прощаемся с 2021 годом. Какими IT событиями запомнился уходящий год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В DNS рассказали, кому досталась вся партия видеокарт RTX 3050 за 26 тысяч рублей
238
Российские геймеры раскупили партию из GeForce RTX 3050 в Ситилинк по 26 500 рублей за 17 минут
93
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 33% – GeForce RTX 3080 скинула 40 000 р
75
3 криптовалюты подорожали за 7 дней до 1000%, увеличив капитал нескольких держателей в 10 раз
20
Доходность майнинга на видеокартах NVIDIA выросла до 935 дней в ожидании перехода Эфира на PoS
42
Для выхода яхты Джеффа Безоса за $500 млн из порта Роттердама снесут мост построенный в 1878 г
40
Infinity Ward в этом году выпустит «новое поколение» Call of Duty
4
Старые смартфоны Xiaomi получили операционную систему Android 12 без оболочки MIUI
2
AMD Ryzen 7000 и Radeon 7000 выйдут в 2022 году - теперь официально
54
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
63
GeForce GTX 1080 с Авито vs новая GeForce RTX 3050 – оптимальная выбор для игр и майнинга в тесте Bk
37
Rockstar официально подтвердила, что новая Grand Theft Auto находится в разработке
21
Отключив два значка на панели задач Windows 11, можно освободить пару сотен МБ оперативной памяти
34
MSI GeForce RTX 3090 Ti в исполнении SUPRIM X заметили в Японии с ценой около 5500 долларов США
7
Выпущен Tiny Core Linux 13: требуется всего 46 МБ ОЗУ и 50 МБ на диске
12
Китаец более трёх лет обманывал Apple, меняя поддельные iPhone на новые смартфоны по гарантии
4
Процессор AMD Ryzen 5 3600 стал стоить дороже новенького Intel Core i5-12400F
82
Экс-продюсер DICE предложил решение проблем Battlefield — взять лучшие идеи из Battlefield 3 и развить их
18
34 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 на Android 12 в рамках 1 волны
+
Смартфоны серии Redmi K50 прошли сертификацию
+

Популярные статьи

Ремонт Sony Xperia Z2 и почему ремонтировать битые телефоны не всегда хорошая идея
33
Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
36
За электромобилями будущее. Но не для России
91
Видеокарта GeForce RTX 3080: тестирование в играх с классическим рендерингом
23
Divinity 2: Ego Draconis: краткий обзор
4
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius II Origin PNK LTD
7
KeysOFF продаёт ключи на Windows и Office по скидкам к 14 февраля
Улучшаю охлаждение своего компа и одновременно снижаю шум
9
Метеоритные ожоги: Как Земля каждый день справляется с миллионами падающих звезд
9

Сейчас обсуждают

sanchez521
18:47
Не то сто в рашке, да?
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
Петр Смирнов
18:46
Они как мантру рассказывают сказки про силовиков, а как спрашиваешь про конкретные примеры тут они или сливаются или ссылаются на безликого Васю оставившего "абсолютно правдивый" комментарий под ролик...
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
boomeralo
18:46
Про те что наконец-то поменяю свою 970 на норм видюху
Доходность майнинга на видеокартах NVIDIA выросла до 935 дней в ожидании перехода Эфира на PoS
Yolanda Tarska
18:46
Райзен 2600 + GTX 1060... тут не нужно вентиляторов вообще. Ну хорошо 1 на выдув для галочки корпусной.
Улучшаю охлаждение своего компа и одновременно снижаю шум
Sheshenbek
18:46
Держи в курсе
amd fx-8320+1660 ddr5 asus tuf тестирование в играх
Виталий Shokerxxx
18:46
дада. но причина все же в водороде "Катастрофа «Гинденбурга» стала началом конца эры дирижаблей и заставила страны отказаться от использования водорода в дирижаблях" ни кто не хочет бомбу над собой ви...
За электромобилями будущее. Но не для России
Nightworld
18:45
Так тут дело же скорее не в общей экологичности, а в возможности разместить источники загрязнения вдали от мест проживания людей. Это сильно улучшит экологию в мегаполисах.
За электромобилями будущее. Но не для России
Виталий Shokerxxx
18:44
гольфстрим такое есть течение оно финов и норвегов омывает согревает.. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Golfstream.jpg/280px-Golfstream.jpg
За электромобилями будущее. Но не для России
OsirisD2
18:43
так и будет, путлер всячески этому способствует ;) а вообще, процесс уже начался, Чечня начала первой
За электромобилями будущее. Но не для России
Виталий Shokerxxx
18:42
на электровеле кстати осенью весной летом самое оно..
За электромобилями будущее. Но не для России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем