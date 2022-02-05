Ученые подсчитали, что системы, содержащие 13 миллионов кубитов, могут взломать защитное шифрование биткоинов в течение дня.

На данный момент сеть Биткоин для безопасности использует криптографический алгоритм SHA-256, что является непреодолимым барьером для взлома нынешними компьютерами. Однако все может измениться в следующем десятилетии с переходом на квантовые вычисления. Ученые из Университета Сассекса пришли к выводу, что в следующем десятилетии квантовые компьютеры, вероятно, будут настолько мощными, что смогут взломать систему безопасности, защищающую биткоины. New Scientist впервые сообщил об этом исследовании.

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Биткойн основан на цепочке блоков, то есть, по сути, реестре того, кто чем владеет, защищенном алгоритмом SHA-256. Если бы вы могли взломать ключ, обнаруженный во время транзакций биткоинов, вы могли бы изменить владельца биткоина.

Ученые из Сассекса во главе с Марком Уэббером объясняют, что каждой биткоин-транзакции назначается криптографический ключ, уязвимый в течение определенного времени. Оно может варьироваться от 10 минут до часа или суток.

Они подсчитали, что квантовому компьютеру с 1,9 миллиардами кубитов нужно примерно 10 минут, чтобы взломать шифрование Биткоина. Компьютер с 317 миллионами кубитов справится с этой задачей за час. Если же у злоумышленников будет в распоряжении целый день, то им потребуется машина, содержащая всего 13 миллионов кубитов.

На данный момент компания IBM может похвастаться квантовым компьютером на 127 кубитов. Пока что человечество еще достаточно далеко от того, чтобы вычислительные машины с 13 миллионами кубитов стали вполне доступными.

Ученые из Сассекса считают, что с темпами прогресса, которые мы наблюдаем сейчас, достаточно мощные квантовые компьютеры не будут реализованы в течение «потенциально более десяти лет», что прочно переносит нас в 2030-е годы.

Любой прогнозируемый катастрофический день «Д» для Биткоина — очень подвижная цель. Ученые отмечают, что сеть Биткоин «может свести на нет эту угрозу, выполнив программный форк на методе шифрования, который является квантово-безопасным, но могут возникнуть серьезные проблемы с масштабированием, связанные с переключением». С другой стороны, разработки в области квантовых вычислений могут легко ускорить прогресс на пути к взлому безопасности биткоинов. Например, исследователи упоминают потенциал квантовых компьютеров на основе захваченных ионов.

Популярность косвенных атак растет

Впитывая огромные числа, обсуждаемые учеными, а также размышляя над концепциями квантового превосходства, легко забыть, что текущий ландшафт технических новостей усеян новостями о взломе различных криптовалют и бирж. Как это происходит с таким надежным шифрованием?

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