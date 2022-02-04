Упоминаются графические процессоры Navi 31, Navi 32 и Navi 33 с архитектурой AMD RDNA 3.

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Инженер-конструктор микросхем AMD Infinity Data Fabric, возможно, немного переусердствовал, рассказывая о своем впечатляющем опыте работы в LinkedIn. В публикации в социальной сети Брайана Уолтерса, работающего в AMD Austin, упоминаются несколько продуктов, которые еще не были официально анонсированы, а также подробности об их производственных узлах. В частности, Уолтерс перечисляет несколько графических процессоров Navi 3X (которые должны выйти в этом году) и совершенно новый графический адаптер Instinct, который может быть официально представлен не ранее второго или третьего квартала 2022 года.

В разделе опыта работы Уолтерса, озаглавленном «Проекты», инженер-конструктор говорит, что текущие/прошлые проекты включают работу над «Navi31 (5 нм, 6 нм), Navi32 (5 нм, 6 нм), Navi33 (6 нм) и MI300 (6 нм)». Принимая это за чистую монету, информация предполагает, что и Navi 31, и Navi32 будут графическими процессорами с несколькими чипами (MCM), использующими сочетание производственных узлов. Таким образом, более крупные Navi 31 и Navi32, вероятно, представляют собой графические процессоры с гибридной архитектурой.

Двигаясь вниз по рейтингу Navi 3X (помните, что чем больше число, тем меньше GPU), Navi 33 GPU, вероятно, придерживается монолитной конструкции GPU с единственным кристаллом, изготовленным по 6-нанометровому техпроцессу. Будет очень интересно увидеть запуск видеокарт RDNA 3 с этим сочетанием MCM и монолитных графических процессоров. Тем не менее у AMD есть хороший послужной список аналогичного прогресса с процессорами и ускорителями Instinct, поэтому нет особых опасений по поводу того, что более крупные потребительские графические процессоры станут гибридными.

Когда появятся графические процессоры Navi 3X, потребители будут знать их как AMD Radeon RX 7000 Series. Вероятно, еще слишком рано делать разумные прогнозы о конфигурациях графических процессоров этих карт (ядрах, скоростях, памяти и т. д.), но слухи предполагают, что Navi 3X станет значительным обновлением.

И последнее, но не менее важное: для центров обработки данных и высокопроизводительных вычислений приятно видеть, что AMD Instinct MI300 появился из инсайдерского источника. Конечно, текущая Instinct MI200, уже имеет графический процессор MCM, который, возможно, используется в потребительских графических процессорах.

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AMD подтвердила, что как графические процессоры RDNA 3, так и процессоры Zen 4 появятся где-то в 2022 году.