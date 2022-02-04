GTX 1650 Super показала производительность всего на 7% выше, чем Arc A370M

Еще одна из грядущих игровых видеокарт Intel Arc Alchemist появилась в сети. Речь идет об Arc A370M — видеокарте, предназначенной для мобильных устройств.

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Intel стремится стать третьим игроком в производстве игровых видеокарт, соперничая с такими опытными ветеранами, как AMD и Nvidia. Неясно, есть ли у Intel модель, способная конкурировать с флагманами, такими как Radeon RX 6900 XT или GeForce RTX 3090. Тем не менее Arc Alchemist предложит геймерам третий вариант при покупке видеокарты, что звучит как хорошая новость для потребителей во времена нехватки видеокарт.

Сообщается, что Arc A370M имеет 128 исполнительных блоков (EU). SiSoftware сообщила о 160 EU, но программное обеспечение ошибочно объединило 32 EU UHD 770 iGPU со 128 EU Arc A370M. Кроме того, представленный тест показал тактовую частоту 1,55 ГГц, но неясно, была ли это тактовая частота для Arc A370M или iGPU от неизвестного чипа Alder Lake из тестовой платформы. Другие характеристики Arc A370M включали 4 ГБ памяти GDDR6 со скромным 128-битным интерфейсом памяти.

Как и в случае с любым невыпущенным оборудованием, нужно с осторожностью подходить к показателям производительности. Инженерные образцы редко сохраняют свои спецификации, и всегда есть место для оптимизации драйверов и программного обеспечения.

Arc A370M набрал 2399,97 Mpix/s в тесте обработки SiSoftware GP (GPU). Для сравнения, Arc A380 набрал 2956,10 Mpix/s в том же тесте. Таким образом, Arc A380 был на 23% быстрее, чем Arc A370M, что не должно вызывать удивления, поскольку первая видеокарта предназначена для настольных ПК, а вторая — для мобильных устройств.

GeForce GTX 1650 Super показала суммарную скорость 2568,82 Mpix/s, что означает, что графическая карта Turing для настольных ПК показала производительность всего на 7% выше, чем Arc A370M. Эквивалентом AMD будет Radeon RX 570, который на 6% (2546,56 Mpix/s) быстрее.

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Первоначально Intel заявила на своем веб-сайте, что Arc Alchemist появится в первом квартале этого года. Однако позже производитель чипов изменил информацию на «наступающий 2022 год». Кроме того, Раджа М. Кодури, старший вице-президент и генеральный директор Intel Accelerated Computing Systems and Graphics Group, недавно написал в Твиттере, что Intel работает над тем, чтобы «ежегодно давать в руки геймеров миллионы графических процессоров Arc». Конечно, нельзя ожидать, что Intel покончит с нехваткой видеокарт, но усиление конкуренции на рынке никогда не помешает.