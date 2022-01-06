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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Lenovo показала ThinkPad X1 Carbon с 20-ваттным процессором и функцией распознавания лица
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Флагманской серии ThinkPad X1 Carbon от Lenovo в 2022 году исполняется 10 лет, поэтому устройство 10-го поколения отличается некоторыми значительными улучшениями в производительности и удобстве конференц-связи. Обновленный Carbon, который выйдет позже этой весной, предлагает новую веб-камеру 1080p, дополнительный процессор с более высокой мощностью и компьютерное зрение, что обеспечивает повышенную безопасность и управление питанием.

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Другие члены семейства X1 - X1 Nano и X1 Yoga - также получат эти новые функции как часть своих моделей Gen 2 и Gen 7, которые должны выйти примерно в то же время. 

Процессоры Intel серии P на ThinkPad X1 Carbon

ThinkPad X1 Carbon и его собратья традиционно использовали 15-ваттные процессоры Intel серии U. Эти чипы подходят для ультрабуков, потому что они обеспечивают стабильную производительность, потребляя при этом мало энергии и оставаясь холодными. Однако с моделями 2022 года Lenovo предлагает возможность использовать новейшие 28-ваттные процессоры Intel серии P, которые обещают гораздо более высокую производительность.

Однако, чтобы продлить срок службы батареи, компания снизит TDP до 20 Вт для X1 Carbon и Yoga и 19 Вт для X1 Nano. Даже в этом случае можно ожидать большего количества ядер и более высоких тактовых частот. Например, процессоры Intel Core i7 серии P 12-го поколения имеют 4 или 6 производительных ядер, а процессоры Core i7 серии U имеют только 2 производительных ядра.

Lenovo сообщила, что, несмотря на более высокие значения TDP процессоров серии P, можно ожидать такого же впечатляющего времени автономной работы, которое было на предыдущих ноутбуках X1. В тесте батареи, который включал непрерывный веб-серфинг через Wi-Fi, ThinkPad X1 Carbon 9-го поколения проработал 15 часов 39 минут. 

Новая веб-камера на ThinkPad X1 Carbon

Lenovo ThinkPad X1 Carbon уже давно является продуктивным ультрабуком, который выбирают бизнесмены и все, кому нужен ноутбук для работы. Бизнесменам больше всего нужна хорошая веб-камера, и за всю свою историю камера X1 Carbon с разрешением 720p была очень даже крутой. 

Новая дополнительная камера увеличивает разрешение до 1080p. Веб-камера обещает хорошие характеристики при слабом освещении благодаря сенсору f2.0 и углу обзора 87 градусов. Для сравнения: популярная веб-камера Logitech C920 имеет угол обзора 78 градусов, поэтому камера Lenovo может захватывать большее пространство.

Компьютерное зрение на ThinkPad X1 Carbon

Как и большинство других ноутбуков ThinkPad, ноутбуки серии 2022 X1 будут доступны с дополнительным ИК-датчиком. Для функции распознавания лиц Windows Hello требуется ИК-датчик для проверки вашей личности, но Lenovo идет дальше и предлагает возможности компьютерного зрения.

На предыдущих ноутбуках Lenovo использовала функцию обнаружения присутствия человека, которая блокирует ваш компьютер, когда камера видит, что вы уходите. Однако с компьютерным зрением ноутбуков 2022 X1 он сможет обнаруживать конкретного человека и разблокировать компьютер только тогда, когда он сядет перед ним. 

Программное обеспечение также будет отслеживать взгляд, чтобы определить, когда вы отводите взгляд от экрана, и уменьшать яркость дисплея для экономии энергии. По словам Lenovo, он также может определить, сутулитесь ли вы, и посоветует вам выпрямить осанку.

Тот же тонкий корпус на ThinkPad X1 Carbon

Общий дизайн и размеры ThinkPad X1 Carbon не изменились за 2022 год. Ноутбук имеет толщину всего 1,5 см. и весит чуть менее 1,1 кг. В нем есть место для двух портов Thunderbolt 4, двух портов USB Type-A, полноразмерного HDMI и разъема для наушников 3,5 мм.

X1 Carbon оснащен дисплеем 16:10, доступным с разрешением 1920 x 1200, 2240 x 1400, 2880 x 1800 или 3840 x 2400. Дисплей с разрешением 2880 x 1800 – это OLED-экран, в то время как этот вариант и параметры 4K обещают воспроизводить 100 процентов цветовой гаммы DCI-P3.

Это не был бы ThinkPad без быстрой клавиатуры. Ход клавиш 1,5 мм. Как и другие ThinkPad, X1 Carbon имеет как TrackPoint, так и тачпад.

ThinkPad X1 Nano и ThinkPad X1 Yoga

ThinkPad X1 Nano и X1 Yoga также имеют тот же дизайн, что и в 2021 году. Nano весит всего 0,97 кг. при толщине всего 1,45 см. Его 13-дюймовый дисплей доступен только с разрешением 2160 x 1350 в сенсорном или несенсорном исполнении. Из-за меньшего размера Nano не имеет портов USB Type-A и HDMI.

Благодаря трансформируемому дизайну ThinkPad X1 Yoga немного короче своих собратьев и весит 1,36 кг. при толщине 1,55 мм. Его 14-дюймовый дисплей доступен с разрешением 1920 x 1200 и 3840 x 1400, а дисплей с высоким разрешением оснащен OLED-панелью. Он имеет те же порты, что и X1 Carbon.

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ThinkPad X1 Carbon (10-е поколение), ThinkPad X1 Nano (2-е поколение) и ThinkPad X1 Yoga (7-е поколение) должны выйти этой весной. 

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