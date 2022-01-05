Компания утверждает, что ее внешняя система охлаждения Oasis снижает температуру на 20 градусов

Жидкостное охлаждение обычно используется в настольных игровых ПК. В тесном ноутбуке не так много места для чего-либо, кроме воздушного охлаждения. Но европейский производитель ноутбуков XMG представил новый 15-дюймовый игровой ноутбук XMG Neo 15 вместе с внешним кулером под названием XMG Oasis, чтобы обеспечить геймерам игру на более прохладном и тихом устройстве.

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Neo 15 сам по себе кажется достаточно простым. Ноутбук использует Intel Core i7-12700H и новейшие графические процессоры RTX 3000 от Nvidia, от RTX 3060 до 3080 Ti. 15-дюймовый дисплей ноутбука с разрешением 2560 x 1220 пикселей работает с частотой 240 Гц. Вы получаете до 64 ГБ оперативной памяти и до двух твердотельных накопителей m.2.

Oasis – это коробка размером 7,99 x 7,32 x 2,95 дюйма, которая содержит 120-миллиметровый радиатор и вентилятор, насос и резервуар для охлаждающей жидкости.

XMG утверждает, что подключение Oasis к Neo может снизить температуру процессора и графического адаптера примерно на 20 градусов по Цельсию, а уровень шума не превышает 38 децибел. Но устройство требует некоторой настройки.

На передней панели Oasis есть две насадки, к которым вы подключаете трубку. На стороне ноутбука есть двусторонний разъем 2-в-1. В одном случае холодная жидкость сначала попадает в CPU, а в другом - в GPU. Компания утверждает, что это не должно иметь большого значения.

Вы используете воронку для заполнения резервуара охлаждающей жидкостью: 160 миллилитров в резервуаре и 230 мл, если вы впервые заполняете ноутбук. Сначала вы заполняете резервуар, а затем доливаете, когда охлаждающая жидкость заполняет контур в ноутбуке. В передней части Oasis есть узкое окошко, показывающее уровень охлаждающей жидкости.

XMG рекомендует охлаждающую жидкость EK-CyroFuel Clear, но заявляет в FAQ, что вы можете использовать любую из «обычных охлаждающих жидкостей, которые также рекомендуются для настольных ПК с жидкостным охлаждением». Ни в коем случае не используйте водопроводную или другую воду.

Вы можете управлять Oasis через Bluetooth, включая скорость вращения вентилятора и насоса, а также RGB-подсветку. Устройство питается от зарядного устройства ноутбука.

Когда вы не подключены к резервуару, ноутбук Neo использует воздушное охлаждение, как и большинство игровых ноутбуков. Но при отключении Oasis от Neo требуется придерживаться некоторых правил, дабы избежать утечки. Вы должны выключить ноутбук (или хотя бы перевести его в спящий режим), прежде чем отсоединить трубки и закрыть их. Затем, чтобы слить жидкость из ноутбука, вам нужно осторожно покачать его слева и справа и удалить жидкость, контролируя струю, чтобы она не попала в порты. «Требуется предельная осторожность», – говорит XMG.

XMG утверждает, что существует некоторая опасность при использовании системы, в том числе образование льда в ноутбуке, если не слить жидкость, а затем вынести на улицу, когда холодно. Также возможно загрязнение жидкости при сливе из ноутбука или же «механические повреждения из-за падения ноутбука с большой высоты». Поэтому очень важно каждый раз выливать жидкость из ноутбука, даже если он хранится дома.

Сам ноутбук будет стоить от 2500 евро и будет доступен для предварительного заказа в конце января, а доставка запланирована на середину февраля. По поводу Oasis точной даты выхода пока не обозначено. XMG заявляет, что цена «не превысит 200 евро».

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Это не первый ноутбук с жидкостным охлаждением. Еще в 2016 году Asus ROG GX700 использовал жидкостное охлаждение для Core i7-6820HK и Nvidia GeForce GTX 980.