Zephyrus Duo получил экран 16 дюймов, а G14 - веб-камеру и новые опции AMD

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Модельный ряд игровых устройств Asus 2022 является всеобъемлющим и охватывает почти весь существующий стек продуктов с последними обновлениями от Intel, AMD и Nvidia. Но, пожалуй, самым интересным среди них является игровой планшет Asus ROG Flow Z13. Это происходит на фоне других обновлений, в том числе 16-дюймового ROG Zephyrus Duo и обновлений линейки бюджетных ноутбуков TUF.

ROG Flow Z13

ROG Flow Z13 – это 13,4-дюймовый планшет, который чем-то напоминает устройство Surface, но только для геймеров. Фактически, он даже выглядит немного более разумной версией ROG Mothership от 2019 года, у которой также была съемная клавиатура (но она была огромной и гораздо более мощной для своего времени).

Asus использует процессоры Intel 12-го поколения в ROG Flow Z13, от Core i5 до Intel Core i9-12900H с RTX 3050 или RTX 3050 Ti на борту. Но, как и прошлогодний ROG Flow X13 , он может использовать док-станцию XG Mobile с графическим процессором для ноутбука RTX 3080 через проприетарное соединение для более быстрой игры. Эта новая графическая док-станция немного больше и тяжелее оригинала.

Сам планшет весит около 1,1 кг при толщине всего 12 мм. Его можно отделить от клавиатуры, которая имеет RGB-подсветку. Asus утверждает, что ход крышки составляет 1,7 миллиметра.

В отличие от Microsoft, которая использует соотношение сторон 3:2 в своих (явно не игровых) планшетах, Asus использует формат 16:10. Будет вариант дисплея с частотой 120 Гц, который, по словам Asus, имеет разрешение FHD, но он, вероятно, больше стандартного 1920 x 1080 из-за дополнительной высоты. То же самое и с дисплеем 4K, который будет работать с частотой 60 Гц. Кроме того, на этом устройстве есть как передняя, так и задняя камеры.

Asus охлаждает планшет с помощью испарительной камеры над процессором и графикой, а также с помощью жидкого металла на процессоре. Asus утверждает, что с открытой подставкой для большего потока воздуха Flow Z13 может работать при 32 децибелах даже при интенсивных рабочих нагрузках.

За подставкой есть крышка для установки твердотельного накопителя m.2 2230, что похоже на то, что Microsoft сделала на Surface Pro.

Asus ROG Zephyrus Duo (2022)

Если вы ищете что-то более крупное и мощное, Asus увеличила размер ROG Zephyrus Duo до 16 дюймов. В ноутбуке с двумя экранами будут использоваться процессоры вплоть до AMD Ryzen 9 6900HX и Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, включая переключатель MUX, чтобы обеспечить ожидаемую производительность от основного дисплея. Графический процессор будет предлагать до 150 Вт TGP с динамическим усилением.

Главный экран теперь имеет 16 дюймов, и Asus представляет то, что она называет «Nebula HDR», с мини-светодиодами в 512 зонах и максимальной яркостью 1200 нит. Это на QHD-дисплее с частотой 165 Гц, хотя, опять же, разрешение должно быть немного выше 2560 x 1440 из-за соотношения сторон 16:10. Вторичная панель половинной высоты имеет разрешение 3820 x 1100 и размер 14,09 дюйма по диагонали.

Новый дизайн сводит к минимуму разрыв между двумя дисплеями, делая переход между двумя панелями более плавным, и Asus обещает лучшие углы обзора на этом ScreenPad Plus. Это хорошо, учитывая, что это было проблемой на предыдущих версиях Zephyrus Duo.

Система охлаждения тоже была обновлена. ScreenPad Plus теперь сдвигается назад, чтобы продемонстрировать часть материнской платы (конечно, с RGB-подсветкой для удобства). Она имеет вентиляторы на 0,7 мм выше, что, по утверждению компании, обеспечивает на 11% больший поток воздуха, чем у предыдущего Zephyrus Duo, а для охлаждения процессора используется термопаста Conductonaut Extreme, которая, по словам Asus, снижает температуру на 14 градусов Цельсия ниже, чем обычная термопаста.

Другие функции включают ИК-камеру для входа в систему с Windows Hello, аудиосистему с шестью динамиками (четыре динамика и два твитера) и до 64 ГБ оперативной памяти DDR5.

ROG Zephyrus G14 (2022)

G14 по-прежнему является полностью AMD-машиной с процессором AMD Ryzen 9 6900HS и графическим процессором Radeon RX 6800S (Asus заявляет до 105 Вт TGP с технологией AMD SmartShift). И CPU, и GPU будут охлаждаться жидким металлом и испарительной камерой.

Но G14 был переработан и снаружи: дисплей имеет на 50% более тонкие рамки по бокам и внизу, а тачпад вдвое больше, чем у предыдущей модели.

И да, дисплей Anime Matrix на крышке вернулся, теперь с меньшими отверстиями и их большим количеством, более высокой яркостью и лучшей контрастностью. Asus даже добавила мини-игры, в которые вы можете поиграть на этой на крышке с помощью мыши.

ROG Zephyrus G15 (2022)

У G15 изменений меньше. Он получил Ryzen 9 6900HS и RTX 3080 Ti, и теперь у него тоже будет веб-камера. Но он поддерживает отображение 16:19.

Другие ноутбуки, обновляемые до новейшего чипа, включают Asus ROG Strix G15 и G17, Strix Scar 15 и 17, Asus TUF Dash 15 и TUF Gaming A15, A17, F15 и F17.

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Цены и дата выпуска пока неизвестны.