Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Asus на CES 2022 представила обновленные ноутбуки и игровой планшет
Zephyrus Duo получил экран 16 дюймов, а G14 - веб-камеру и новые опции AMD
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

реклама

Модельный ряд игровых устройств Asus 2022 является всеобъемлющим и охватывает почти весь существующий стек продуктов с последними обновлениями от Intel, AMD и Nvidia. Но, пожалуй, самым интересным среди них является игровой планшет Asus ROG Flow Z13. Это происходит на фоне других обновлений, в том числе 16-дюймового ROG Zephyrus Duo и обновлений линейки бюджетных ноутбуков TUF.

ROG Flow Z13

ROG Flow Z13 – это 13,4-дюймовый планшет, который чем-то напоминает устройство Surface, но только для геймеров. Фактически, он даже выглядит немного более разумной версией ROG Mothership от 2019 года, у которой также была съемная клавиатура (но она была огромной и гораздо более мощной для своего времени).

Asus использует процессоры Intel 12-го поколения в ROG Flow Z13, от Core i5 до Intel Core i9-12900H с RTX 3050 или RTX 3050 Ti на борту. Но, как и прошлогодний ROG Flow X13 , он может использовать док-станцию XG Mobile с графическим процессором для ноутбука RTX 3080 через проприетарное соединение для более быстрой игры. Эта новая графическая док-станция немного больше и тяжелее оригинала. 

Сам планшет весит около 1,1 кг при толщине всего 12 мм. Его можно отделить от клавиатуры, которая имеет RGB-подсветку. Asus утверждает, что ход крышки составляет 1,7 миллиметра.

В отличие от Microsoft, которая использует соотношение сторон 3:2 в своих (явно не игровых) планшетах, Asus использует формат 16:10. Будет вариант дисплея с частотой 120 Гц, который, по словам Asus, имеет разрешение FHD, но он, вероятно, больше стандартного 1920 x 1080 из-за дополнительной высоты. То же самое и с дисплеем 4K, который будет работать с частотой 60 Гц. Кроме того, на этом устройстве есть как передняя, так и задняя камеры.

Asus охлаждает планшет с помощью испарительной камеры над процессором и графикой, а также с помощью жидкого металла на процессоре. Asus утверждает, что с открытой подставкой для большего потока воздуха Flow Z13 может работать при 32 децибелах даже при интенсивных рабочих нагрузках.
 За подставкой есть крышка для установки твердотельного накопителя m.2 2230, что похоже на то, что Microsoft сделала на Surface Pro. 

Asus ROG Zephyrus Duo (2022)

Если вы ищете что-то более крупное и мощное, Asus увеличила размер ROG Zephyrus Duo до 16 дюймов. В ноутбуке с двумя экранами будут использоваться процессоры вплоть до AMD Ryzen 9 6900HX и Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, включая переключатель MUX, чтобы обеспечить ожидаемую производительность от основного дисплея. Графический процессор будет предлагать до 150 Вт TGP с динамическим усилением.

Главный экран теперь имеет 16 дюймов, и Asus представляет то, что она называет «Nebula HDR», с мини-светодиодами в 512 зонах и максимальной яркостью 1200 нит. Это на QHD-дисплее с частотой 165 Гц, хотя, опять же, разрешение должно быть немного выше 2560 x 1440 из-за соотношения сторон 16:10. Вторичная панель половинной высоты имеет разрешение 3820 x 1100 и размер 14,09 дюйма по диагонали.

Новый дизайн сводит к минимуму разрыв между двумя дисплеями, делая переход между двумя панелями более плавным, и Asus обещает лучшие углы обзора на этом ScreenPad Plus. Это хорошо, учитывая, что это было проблемой на предыдущих версиях Zephyrus Duo.

Система охлаждения тоже была обновлена. ScreenPad Plus теперь сдвигается назад, чтобы продемонстрировать часть материнской платы (конечно, с RGB-подсветкой для удобства). Она имеет вентиляторы на 0,7 мм выше, что, по утверждению компании, обеспечивает на 11% больший поток воздуха, чем у предыдущего Zephyrus Duo, а для охлаждения процессора используется термопаста Conductonaut Extreme, которая, по словам Asus, снижает температуру на 14 градусов Цельсия ниже, чем обычная термопаста.

Другие функции включают ИК-камеру для входа в систему с Windows Hello, аудиосистему с шестью динамиками (четыре динамика и два твитера) и до 64 ГБ оперативной памяти DDR5.

ROG Zephyrus G14 (2022)

G14 по-прежнему является полностью AMD-машиной с процессором AMD Ryzen 9 6900HS и графическим процессором Radeon RX 6800S (Asus заявляет до 105 Вт TGP с технологией AMD SmartShift). И CPU, и GPU будут охлаждаться жидким металлом и испарительной камерой.

Но G14 был переработан и снаружи: дисплей имеет на 50% более тонкие рамки по бокам и внизу, а тачпад вдвое больше, чем у предыдущей модели.
 И да, дисплей Anime Matrix на крышке вернулся, теперь с меньшими отверстиями и их большим количеством, более высокой яркостью и лучшей контрастностью. Asus даже добавила мини-игры, в которые вы можете поиграть на этой на крышке с помощью мыши.

ROG Zephyrus G15 (2022)

У G15 изменений меньше. Он получил Ryzen 9 6900HS и RTX 3080 Ti, и теперь у него тоже будет веб-камера. Но он поддерживает отображение 16:19.

Другие ноутбуки, обновляемые до новейшего чипа, включают Asus ROG Strix G15 и G17, Strix Scar 15 и 17, Asus TUF Dash 15 и TUF Gaming A15, A17, F15 и F17.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Цены и дата выпуска пока неизвестны.

#asus #ноутбуки #планшет #новинки #новинка #планшеты #ноутбук #ces 2022
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

MSI на CES 2022 представила клавиатуру с собственными переключателями и первый микрофон
Стали известны характеристики и внешний вид бюджетного планшета Galaxy Tab A8 Lite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
68
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 3090 – увеличение производительности на 82% в тестах iVadim
62
Производительность GeForce RTX 4090 в Doom Eternal достигает 400 к/с в режиме 4K
37
Виталик Бутерин назвал сроки перехода Эфира на Ethereum 2.0 и Proof-of-Stake (PoS)
24
Бюджетная GeForce RTX 3050 будет в 4 раза быстрее GeForce GTX 1050, но может стать жертвой майнеров
43
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
79
Windows 10 стремительно теряет рыночную долю, а Windows 11 установлена на 10.5% ПК геймеров Steam
13
Падение курса Эфира привело к снижению цен на видеокарты для майнеров и геймеров в магазинах РФ
50
Представлен смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 Olympic Games Edition
1
Продажи бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 с ценой от 249 долларов США начнутся 27 января
21
Бюджетная Radeon RX 6500 ХТ выглядит разочаровывающе – 4 Гб GDDR6 и 64-битная шина по цене в $199
64
Генеральный директор AMD показала 6-нм APU Rembrandt
4
Ютубер запустил TES IV: Oblivion в 8К c 200 модами и рейтрейсингом - выглядит не хуже Skyrim
9
AMD официально представила технологию масштабирования Radeon Super Resolution, которая будет работать в «тысячах» игр
17
Samsung Galaxy S9 и Galaxy Note 9 получили неофициальную прошивку на Android 12
+
Итоги «Премии Steam 2021»: Resident Evil Village — игра года, а Cyberpunk 2077 стала лучшей игрой с выдающимся сюжетом
23
AMD на CES 2022 показала 5-нм чип Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4
64
Результаты тестов и некоторые характеристики видеокарты Intel Arc A380 появились в базе SiSoftware
2
Графика RDNA 2, чип Microsoft Pluton и DDR5 — AMD Ryzen 6000 получает награду CES 2022 за инновации
26
Популярный эмулятор PlayStation 3 теперь поддерживает графический интерфейс консоли
1

Популярные статьи

Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
44
Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным
13
Откат парадигмы Intel в 2022 году
71
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
11
Осуществляем мониторинг работы компьютера в играх правильно - статья с картинками и большими буквами
10
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
28
Мои впечатления от игры Death Stranding. Часть вторая
10
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3800 ХТ и Core i7-10700КF в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
5

Сейчас обсуждают

ev_rus
18:56
Самый норм комп будет игровой по деньгам, на 13400F, ддр5 2х16, и 5060 16гб. Начинай денежку на него откладывать.
NVIDIA уменьшит поставки недорогих видеокарт GeForce RTX 2060 и GTX 16ХХ в январе на 15%
Шешенбек Тант-Оглы
18:55
Я не фанат AMD и не фанат intel. Мне абсолютно без разницы у кого там что лучше, У кого что хуже. Я пишу как есть. Я не играю в cpu z, не играю в сайнбенч... Я покупаю ровно то, что более профитно.
NVIDIA уменьшит поставки недорогих видеокарт GeForce RTX 2060 и GTX 16ХХ в январе на 15%
ev_rus
18:53
В Афганистане чтоль живешь ) Каждую неделю что-то новое. Как комп не дает спортом заниматься, ремонтом, не понимаю, ты ж не чатовый амдешник сектант Михаил.
NVIDIA уменьшит поставки недорогих видеокарт GeForce RTX 2060 и GTX 16ХХ в январе на 15%
a-s
18:52
стабильный пятачек
Лиза Су показала настольный процессор Ryzen 7000 с тактовой частотой 5 ГГц на всех ядрах
daimos
18:51
Факт в том, что полки ими завалены, но на цены это не влияет
NVIDIA уменьшит поставки недорогих видеокарт GeForce RTX 2060 и GTX 16ХХ в январе на 15%
ev_rus
18:50
Как то большинство игр современных не зашли от этой конторы, да и оптимизация у них в играх потом кривая годами. Гта6 мне точно не интересна.
Инсайдер: Rockstar Games анонсирует GTA 6 уже в этом году, а выпустит – в следующем
Чувак
18:46
Только в многопотоке сольёт )
Лиза Су представила самый быстрый игровой процессор Ryzen 7 5800X3D из новой линейки 3D V-Cache
Yilec
18:41
Так может биос обновить?
О бюджетном гейминге - его возможности и перспективы
MadMax-m16
18:38
А разработчиков наркоты уже всех "взяли на зарплату"?
Activision судится с продавцами читов для Call of Duty Warzone
Жома Шиблис
18:30
Ну,я например ни на кого не злюсь и тем более никому не завидую,я просто захожу сюда пожрать,иногда,что то где то почитать,потроллить слегка в комментах,просто убить время.
Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем