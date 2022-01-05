Компания представила две новинки на CES 2022

MSI продолжает расширять линейку игрового оборудования, и на выставке CES 2022 компания представила пару новинок. Она представила клавиатуру с собственными переключателями под брендом MSI и USB-микрофон, который можно использовать для потоковой передачи или конференций.

Переключатели Sonic Red от MSI

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MSI уже достаточно большое время занимается производством периферии для игровых ПК, однако их новая клавиатура Vigor GK71 Sonic – это первая модель, которую компания оснастила переключателями собственного производства Sonic Red Mechanical. Для срабатывания этих линейных переключателей требуется усилие всего лишь в 35 граммов. Благодаря этому, они являются одними из наиболее легких переключателей на данный момент.

Kailh, которая совместно с MSI работала над созданием над созданием Sonic Red, также имеет в своей линейке переключателей модель с усилием в 35 граммов. Хотя ее форма кубическая, в то время как у MSI - крестообразная. Помимо этих производителей, у компании Gateron также есть свой 35-граммовый линейный переключатель.

Тем не менее Vigor GK71 Sonic – первая готовая массовая клавиатура, которая оснащена световыми линейными переключателями. Несомненный плюс линейных переключателей – это то, что они легки в нажатии, что позволяет наиболее быстро нажимать на клавиши, при этом с меньшим уставанием пальцев.





Помимо переключателей, Vigor K71 Sonic имеет прозрачные колпачки клавиш, которые подсвечиваются RGB-подсветкой. Также клавиатура имеет пенопластовый упор под запястья, мультимедийные клавиши и колесо регулировки громкости / мультимедиа. Материал корпуса – авиационный алюминий. У устройства имеется встроенная память, поддерживающая 3 профиля. Компания планирует выпустить устройство в продажу уже в феврале этого года. Рекомендованная производителем розничная цена будет равна 119 долларам.

Если вы предпочитаете клавиатуру, которая занимает меньше места на столе и легко помещается в сумке, новый Vigor GK50 от MSI может быть вариантом именно для вас. В клавиатуре используются низкопрофильные белые механические переключатели Kailh. Он также оснащен съемным USB-кабелем и поставляется с дорожной сумкой на шнурке.

Как и его брат, GK50 имеет RGB-подсветку, которая интегрируется с экосистемой Mystic Light от MSI. Рекомендованная розничная цена составляет $ 84,99, но она может быть доступна только в Европе и Азии.

Immerse GV60: первый микрофон от MSI

MSI также начинает заниматься производством микрофонов. Immerse GV60 - первый в мире микрофон для подкастов, обладающий несколькими полезными функциями. Его можно настроить на четыре режима: стерео, всенаправленный, кардиоидный или двунаправленный, а также имеется разъем 3,5 мм для мониторинга в реальном времени.

Черный металлический корпус обещает превосходное ощущение, но эстетическая и наклонная подставка / шарнир очень знакомы, поскольку они выглядят почти так же, как у микрофона Blue Yeti. Immerse GV60 подключается к вашему ПК через USB-C и поставляется с 3-метровым шнуром, который, по словам MSI, достаточно длинный, чтобы использовать его в качестве микрофона на штанге.

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При запуске в первом квартале этого года Immerse GV60 будет иметь рекомендованную производителем розничную цену 109 долларов.