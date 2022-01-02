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Samsung 11 января представит чипы Exynos графикой AMD RDNA 2
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Samsung планирует внедрить в свою SoC Exynos следующего поколения графический процессор AMD RDNA 2.

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Компания частично подтвердила, что в ее следующем чипе Exynos будет использоваться специальный графический процессор, «рожденный от RDNA 2», который является графическим процессором на архитектуре AMD последнего поколения.

В 2019 году Samsung и AMD объявили о партнерстве, чтобы внедрить графику Radeon последней в мобильный кристалл первой. Очевидно, что это захватывающее предложение, тем более что теперь Samsung подтвердила, что будет использовать RDNA 2 в своем следующем мобильном чипе. Можно предположить, что это может произойти уже в Galaxy S22.

В твите Samsung использует хэштег #PlatimeisOver, хотя на самом деле время игры уже готово к началу, в зависимости от плодов этого сотрудничества. Еще в июне доктор Инюп Канго из Samsung заявил, что в «следующем флагманском продукте компании» будет использоваться мобильный графический процессор AMD следующего поколения, и поэтому Galaxy S22 кажется очевидным кандидатом.

Основываясь на прошлых утечках, на ум приходит сразу чип Exynos 2200 с графикой RDNA 2. Это уже было показано в тестовой схеме, хотя все, что можно было увидеть, – это вычислительная производительность, а не графика. В этом плане Exynos 2200, по крайней мере, выглядел конкурентоспособным.

Будет интересно посмотреть, как Samsung решит сделать доступным свой Exynos 2200 с RDNA 2. В прошлых выпусках Samsung использовала собственное оборудование Exynos в международных версиях своих смартфонов и SoC Qualcomm Snapdragon в США.

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Более подробную информацию мы узнаем достаточно скоро - в твите Samsung указано, что объявление будет сделано 11 января 2022 года.

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