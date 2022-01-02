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Обновление Telegram 8.4 привносит много новых функций
Обновление добавляет реакции на сообщения, форматирование спойлера, перевод сообщений и многое другое
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Telegram – один из лучших сервисов обмена сообщениями, и разработчики довольно быстро добавляют новые функции и возможности. В прошлом месяце они добавили новые улучшения мультимедиа и обновления iOS, а в последнее время ограничили пересылку сообщений и упростили удаление старых чатов. Сейчас выходит еще одно обновление с еще большим количеством функций. Последнее обновление Telegram, версия 8.4, добавляет реакции на сообщения, теги спойлеров, переводы сообщений и многое другое.

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Реакции на сообщения распространены повсеместно на разных платформах, и даже было замечено, что WhatsApp работает над их внедрением в будущем. Другие платформы, такие как Facebook Messenger, Discord и Slack, поддерживали их, но их отсутствие в Telegram казалось странным. Теперь они здесь, и вы даже можете настроить быструю реакцию, которую можно вызвать, просто дважды нажав на сообщение.

Еще одно большое обновление, описанное в сообщении блога компании, – это введение форматирования спойлера, которое недавно тестировалось. Он отлично подходит для обсуждения фильмов и другого контента, который вы не хотите, чтобы люди видели автоматически. Вы только что посмотрели «Человека-паука: Нет пути домой» и хотите поговорить об этом в групповом чате, не испортив его для единственного друга, который его не видел? Просто используйте теги спойлера, и ваше сообщение можно будет просмотреть, только нажав на него.

Наконец, вы также можете переводить сообщения на любой язык прямо из Telegram. Вы можете включить кнопку «Перевести» в языковых настройках Telegram, а затем просто удерживать любое сообщение, чтобы перевести его. Вы также можете исключить кнопку перевода из сообщений, написанных на языке, которым вы свободно владеете. Она работает на всех устройствах Android, поддерживающих Telegram, но на iPhone требуется iOS 15+.

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Другие небольшие обновления включают тематические QR-коды для вашего имени пользователя, новые меню для MacOS и более интерактивные смайлы. Интерактивные смайлы – это весело, так как вы можете нажать на большой смайлик, чтобы воспроизвести забавную анимацию.

#обновление #telegram #обновления
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