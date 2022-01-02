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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
T-Bao представил миниатюрные ПК на базе Ryzen 9 5900HX с поддержкой трех мониторов 4K
Компания позиционирует свой TBook MN59 как игровой ПК начального уровня
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В наши дни на рынке электроники существует целая ниша ПК с малым форм-фактором. Некоторые системы нацелены на офисных работников. Другие, такие как T-Bao TBook MN59, напротив, предназначены для более требовательных пользователей, например, тех, кто играет в киберспортивные игры или которым нужны три дисплея для их творческих или рабочих задач. T-Bao TBook MN59 построен на базе AMD Zen 3 на основе восьмиядерного процессора Ryzen 9 5900HX с тактовой частотой 3,30 - 4,60 ГГц и оснащен графикой Radeon RX Vega 8 с 512 потоковыми процессорами, работающий на колоссальной частоте 2,10 ГГц для максимальной производительности в играх. 

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Точно не известно, поддерживает ли BIOS TBook MN59 разгон или TDPup (до 54 Вт), но даже со спецификациями по умолчанию этот процессор очень производительный.  

Размер ПК составляет 19,8 × 19,8 × 4,8 см, что означает, что он имеет такую же ширину и глубину, что и Mac Mini от Apple, но на 1,2 см выше. Эта дополнительная высота (и внешний блок питания) позволяет T-Bao установить кулер немного большего размера, который теоретически позволяет процессору оставаться на более высоких тактовых частотах в течение более длительных периодов времени. 

TBook MN59 может быть оснащен памятью DDR4-3200 объемом 16 или 32 ГБ и твердотельным накопителем NVMe емкостью до 1 ТБ в форм-факторе M.2 (очевидно, вы можете обновить ПК, установив твердотельный накопитель M.2 емкостью до 1 ТБ).

MN59 от T-Bao также довольно продвинут в области подключения, поскольку устройство оснащено модулем Intel Wi-Fi 6 с двумя антеннами, портом GbE, двумя разъемами USB 3.0 Type-A, четырьмя портами USB 2.0, одним USB Type- C и 3,5-мм аудиоразъемом (вход и выход). Между тем, довольно мощный встроенный графический процессор может подключать до трех дисплеев 4Kp60 с использованием DisplayPort, HDMI и разъема USB-C (с подачей мощности 65 Вт).


Пока AMD не выпустит APU Ryzen серии 6000 с улучшенными процессорами и графическими адаптерами, Ryzen 9 5900HX будет одним из самых мощных доступных процессоров для ноутбуков (и он не станет медленнее после запуска чего-то нового), так что неудивительно, что T-Bao позиционирует свой TBook MN59 как решение как для геймеров начального уровня, так и для контентмейкеров. 

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Но в ценообразовании у такого позиционирования есть и обратная сторона. TBook MN59 теперь доступен на Banggood за 899 долларов (для модели 16 ГБ / 512 ГБ), что не особенно дешево, поскольку, когда он прибывает в Европу или США, налоги добавят значительную сумму. Тем не менее, его нельзя назвать дорогим, учитывая все его достоинства.  

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