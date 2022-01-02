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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Asus признала брак материнской платы ROG Maximus Z690 Hero и запустила программу отзыва
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На прошлой неделе в различных социальных сетях появились многочисленные сообщения (с фотографиями) о плавлении полевых МОП-транзисторов на материнских платах Asus Z690 Hero, что побудило сообщество провести небольшое расследование. Tom's Hardware связались с Asus, чтобы узнать больше. Компания признала проблему и предоставила полное описание основных причин (ниже). Компания также начинает программу отзыва / замены для затронутых пользователей, но это займет некоторое время, чтобы она вступила в силу. Если у вас есть Z690 Hero, обязательно прочтите схему ниже, в которой рассказывается несколько способов определить, не пострадала ли ваша плата – если это так, вам следует немедленно прекратить ее использование.

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Проблема затрагивает те устройства, которые были произведены в 2021 году и имеют номер 90MB18E0-MVAAY0 или же серийный номер, начинающийся с MA, MB или MC.

Asus открыла новую веб-страницу, которую вы можете использовать, чтобы узнать, не повлиял ли брак на вашу материнскую плату. Вы можете найти эту веб-страницу здесь.

Интересно, что теория ютубера Buildzoid о первопричине была верной. Все сводится к конденсатору, который Asus случайно установил задом наперед. 

Короче говоря, все затронутые материнские платы имели одну общую черту: два сгоревших полевых МОП-транзистора, которые обеспечивают питание 5 В для ряда компонентов на материнской плате, включая подсистему подачи питания для модулей DDR5.

Buildzoid правильно предположил, что проблема связана не с полевыми МОП-транзисторами, а с конденсатором рядом с ними. Сравнение изображений поврежденных материнских плат с полностью функционирующими платами показывает, что конденсатор установлен в обратном направлении, что меняет полярность и приводит к отказу полевого МОП-транзистора. 

Если у вас есть Asus Z690 Hero и вы не знаете номер партии, вам необходимо проверить конденсатор, который вы видите в кружке на изображении выше (он находится между слотами DIMM и устройством чтения Q-кода). Если цифра «150» перевернута, лучше прекратить использование материнской платы и обратиться в службу поддержки клиентов Asus. 

Отрадно видеть, что Asus активизируется, быстро признает проблемы и немедленно принимает меры для начала программы замены. Компания сообщила, что работает с Комиссией по безопасности потребительских товаров (CSPC), чтобы обозначить программу замены как официальный отзыв, после чего пользователи могут начать процесс замены. 

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Asus открыла новую веб-страницу, которую вы можете использовать, чтобы узнать, не повлиял ли брак на вашу материнскую плату. Вы можете найти эту веб-страницу здесь.

#asus #z690 #брак #rog maximus z690 hero
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