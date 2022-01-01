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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Появилось фото APU AMD Zen 3 Rembrandt
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Осталось несколько дней, прежде чем AMD, как сообщается, представит свой APU для ноутбуков под кодовым названием Rembrandt, но многие подробности о чипе уже просочились. Первые изображения Rembrandt от AMD указывают на то, что это будет один из крупнейших APU AMD за последние годы из-за его дизайна, ориентированного на производительность. Кроме того, в семейство может входить до 24 моделей, в том числе стандартные модели мощностью 28 Вт, модели Pro и SKU мощностью 45 Вт для высокопроизводительных ноутбуков. 

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Новый APU Rembrandt серии Ryzen 6000 может содержать до восьми ядер Zen 3 вместе с 16 МБ кэш-памяти третьего уровня. Что касается графики, то GPU на основе RDNA2, как сообщается, имеет 768 потоковых процессоров / 12 вычислительных блоков. Кроме того, Rembrandt может также появиться с новыми средствами мультимедиа / видео и отображения и четырьмя 32-битными интерфейсами памяти DDR5 / LPDDR5. По сути, с помощью Rembrandt AMD радикально увеличивает производительность своих APU, используя как архитектурные улучшения, так и увеличивая количество исполнительных блоков.

Согласно блок-схеме, опубликованной ExecutableFix, другие улучшения Rembrandt включают два порта USB 4 (40 Гбит / с, кодирование 128 / 132b, DisplayPort 1.4a), 20 линий PCIe 4.0 (8 + 4 + 4 + 4), сопроцессор звука и два MAC-адреса 10GbE. Однако инсайдер признал, что это не полные данные, поэтому ожидайте более подробной информации.

Большие ядра Zen 3, более крупный графический процессор и улучшения интерфейсов сделали Rembrandt довольно большим чипом, хотя узел TSMC N6 позволил AMD немного оптимизировать размер кристалла. Примерно 206 кв. мм. ~ 208 кв. мм. (по данным Андреаса Шиллинга и Патрика Шура), Rembrandt на сегодняшний день является самым большим APU среди 7-нм APU AMD (Renoir - 156 кв. мм., а Cezanne – 180 кв. мм.). VideoCardz сегодня опубликовала фотографию платы разработки AMD Rembrandt, и APU действительно выглядит большим.

Изображение взято с VideoCardz

 Rembrandt будет поддерживать типы памяти DDR5 и LPDDR5, которые имеют много различий на логическом и электрическом уровнях. Модели с поддержкой DDR5 будут поставляться в пакете FP7, а SKU с поддержкой LPDDR5 будут использовать форм-фактор FP7r2. Оба будут иметь точные размеры, как текущий пакет AMD FP6 - 25 × 35 мм. Поскольку существует два типа пакетов, будет два набора SKU, поддерживающих разные типы памяти, но предположительно имеющих схожие общие характеристики.

Одна из самых больших интриг в семействе APU AMD Ryzen 6000-й серии Rembrandt – это сроки его выпуска. Ходят слухи, что AMD может официально представить новые APU на следующей неделе на выставке CES, но совершенно неясно, когда будут доступны готовые ПК на базе новых процессоров. 

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Вся информация здесь взята из неофициальных источников, поэтому ее следует считать предварительной (и, вероятно, содержащей некоторые неточности) и относиться к ней скептически.  

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