Запуск тестовой сети может приблизить на шаг к восстановлению рынка видеокарт

Разве не было бы замечательно, если бы майнинг криптовалюты не оказал абсолютно никакого влияния на нехватку видеокарт для ПК? Ответ будет зависеть от того, кому вы задаете этот вопрос, а реальная ситуация гораздо более тонкая, чем можно предположить. Однако, если вы считаете, что майнинг должен выполняться исключительно на оборудовании ASIC, есть хорошие новости – на этой неделе Ethereum щелкнул переключателем в своей тестовой сети Kintsugi.

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Что именно это значит? Давайте начнем с основ, а именно с того, что Ethereum представляет собой блокчейн, который эффективно добывается с помощью графических процессоров. Тех же самых, которые могли бы использоваться в игровых ПК (за исключением видеокарт без видеовыходов, таких как серия NVIDIA CMP). Честно говоря, майнинг не является главной причиной дефицита, но, по крайней мере, в некоторой степени усугубляет ситуацию.

Уже много месяцев Ethereum дразнит и откладывает переход от модели Proof-of-Work (PoW) к модели Proof-of-Stake (PoS), которая обещает значительно снизить потребление энергии (на 99,95%). Когда произойдет переход, майнеры больше не будут получать вознаграждение за решение сложных математических уравнений с помощью своего графического процессора. Вместо этого сеть будет проверять транзакции (называемые блоками) на основе существующей доли человека в Ethereum.

В этот момент не было бы особого смысла покупать графические процессоры для майнинга Ethereum. Кроме того, может произойти огромная распродажа видеокарт, которые до этого момента использовались для майнинга криптовалюты. Это немного упрощенная ситуация, но в этом суть перехода на Ethereum 2.0.

Kintsugi testnet, который теперь открыт для публики – это в основном пробный запуск. Ничто, сделанное в тестовой сети, не влияет на фактическую цепочку блоков, но позволяет сообществу протестировать предстоящий переход, прежде чем он произойдет на самом деле.

«Хотя разработка клиентов и UX продолжают совершенствоваться, мы призываем сообщество начать использовать Kintsugi для ознакомления с Ethereum в контексте пост-слияния ... Мы рекомендуем большинству проектов начать тестирование и создание прототипов на Kintsugi, чтобы в ближайшее время выявить любые потенциальные проблемы. Таким образом, изменения могут быть более легко включены в будущие версии клиента и спецификации», – заявил разработчик Ethereum Тим Бейко в своем блоге.

Если все пойдет хорошо, Ethereum перейдет на Ethereum 2.0 в первой половине следующего года. На самом деле, вероятно, произойдет еще одна задержка, хотя переход к концу 2022 года, безусловно, является реальной возможностью.

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Те из вас, кто надеется, что нехватка графических процессоров исчезнет, когда это произойдет, сделайте глубокий вдох и приготовьтесь к еще одному долгому году. Точно неизвестно, как майнинг влияет на ситуацию. Кроме того, есть и другие блокчейны, дружественные к оборудованию GPU, и вполне возможно, что майнеры сосредоточат свои усилия на этих криптовалютах, как только произойдет переход. По сути, здесь много неучтенных переменных.