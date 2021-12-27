Одно из них - гибкое мультимедийное кресло с OLED-дисплеем, а второе - велосипед с экраном

По мере того как компании, выпускающие смартфоны, продолжают расширять границы возможностей маленького экрана, производители телевизоров также пытаются расширить возможности экранов большего размера. Имея это в виду, LG собирается анонсировать два новых гибких OLED-решения на выставке CES 2022.

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Компании, производящие смартфоны, расширяют границы технологий мобильных экранов, ориентируясь на складные конструкции. Samsung, а в последнее время - Honor и Oppo, представили миру складные телефоны. Однако похоже, что производители телевизоров не останутся без внимания в продвижении экранных технологий. Например, LG объявила, что представит два новых гибких решения для OLED-экранов на выставке CES в следующем году. Один сделает упражнения более захватывающими, а другой подарит геймерам мечту о более расслабляющих способах игры во время долгих игровых сессий.

В настоящее время два новых анонса являются только концепциями, но LG хочет показать миру мощный потенциал и широкую универсальность OLED. Эти концепции известны как «Виртуальная поездка» и «Медиа-кресло».

Первый стремится применить опыт OLED на практике.

LG Virtual Ride позиционируется как футуристический домашний стационарный велосипед, к которому присоединены три вертикальных 55-дюймовых OLED-дисплея перед владельцем и над ним. Идея состоит в том, чтобы создать одну большую изогнутую R-образную OLED-панель, которая предоставит владельцам захватывающее изображение как впереди, так и сверху. Экран, который изгибается, чтобы создать потолок над пользователем, имеет радиус кривизны 500R, или же радиус 500 мм. LG утверждает, что это лучший из существующих больших дисплеев, и демонстрирует его превосходную гибкость.

Футуристический дизайн должен обеспечивать абсолютно новый эффект присутствия, меняя при этом в лучшую сторону настроение и атмосферу в той комнате, в которой вы решите это устройство разместить. Итак, решите ли вы прокатиться на велосипеде по деревне или совершить прогулку по живописному лесу, OLED-дисплеи обеспечат беспрецедентно реалистичные цвета с яркой картинкой, которая заставит вас почувствовать себя так, как будто вы действительно были там (или около того).

Второе устройство, которое компания покажет на выставке CES 2022, – это медиа-центр, называемый Media Chair. Идея этого довольно проста. Начните с 55-дюймового OLED-телевизора, а затем превратите его в чрезвычайно удобное кресло. У экрана радиус кривизны составляет 1500R, что, по мнению LG, является наиболее оптимальным углом для использования. В нем также встроена звуковая технология Cinematic Sound OLED (CSO), которая дает дисплею возможность вибрировать для воспроизведения собственного звука без необходимости использования каких-либо внешних динамиков.

Но это еще не все. Включена также возможность переключать экран с альбомной ориентации на портретную одним нажатием кнопки, встроенной в подлокотник. Благодаря технологии OLED это дает пользователю возможность настраивать монитор, чтобы он соответствовал любому контенту, который вы решите просмотреть.

Изображение на жидкокристаллическом экране будет иметь десятки миллионов самоподсвечивающихся пикселей, чтобы исключить необходимость в отдельной подсветке. Это не только позволяет ему обеспечивать отличное качество изображения, но и иметь различные форм-факторы, такие как сгибаемый, складной и сворачиваемый (похоже на то, что делают производители смартфонов). Этот новый тип технологии позволяет интегрировать его в другие области, помимо обычных потребителей. Сюда входят мебельная, строительная, торговая и интерьерная отрасли.

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То, как мы потребляем медиа, постоянно развивается, предлагая новые захватывающие способы погрузиться в то, что мы смотрим. Будь то смартфон со складным экраном, который позволяет носить небольшой планшет в кармане, или телевизор, который изгибается так, что позволяет нам глубже погрузиться в просмотр.