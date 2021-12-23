В наши дни в моде необычные пропорции дисплеев. Apple в своих последних MacBook Pro использовала дисплеи с совершенно нетипичным соотношением сторон 14:9, и есть несколько сверхшироких мониторов с соотношением сторон 32: 9, которые могут заменить два ЖК-дисплея с соотношением сторон 16: 9. Но LG пошла еще дальше, выпустив свой новейший 27,6-дюймовый монитор DualUp с соотношением сторон 16:18. Монитор прежде всего пригодится тем, кому нужно увеличенное вертикальное пространство.

Монитор LG DualUp (модель 28MQ780) – один из первых в мире дисплеев с соотношением сторон 16:18 и разрешением 2560 × 2880. Это означает, что он не совсем квадратный, но его ширина составляет 2560 пикселей. Производитель действительно позиционирует DualUp как замену двум ЖК-дисплеям с разрешением 2560 × 1440.

Поскольку LG DualUp Monitor не совсем нацелен на геймеров, его общие характеристики довольно средние: яркость равна 300 нит, коэффициент контрастности 1000:1, время отклика GtG 5 мс и стандартная фиксированная частота обновления. Устройство может отображать 98% цветовой гаммы DCI-P3, и, поскольку это единственный поддерживаемый диапазон цветов, пользователям потребуется одна из последних операционных систем для его правильного использования. Формально ЖК-дисплей также поддерживает HDR10, хотя не стоит ожидать каких-либо особых впечатлений от HDR с дисплеем, яркость которого 300 нит.

реклама

Поскольку монитор DualUp от LG предназначен в первую очередь для профессионалов, он не терпит компромиссов, когда дело касается подключения. Монитор имеет один порт DisplayPort, два входа HDMI и один вход USB-C с мощностью до 96 Вт. Продукт также поддерживает функцию вертикального разделения экрана, что позволяет владельцам использовать его с двумя ПК. Он также имеет двухпортовый USB-хаб и два динамика мощностью 7 Вт, разработанные совместно с MaxxAudio.

Что касается эргономики, модель 28MQ780 поставляется с регулируемой подставкой LG Ergo, которая надежно фиксируется на столе и может регулировать высоту, наклон и поворот.

LG не объявила цены и точную дату выхода монитора DualUp. Однако можно с уверенностью сказать, что продукт будет доступен в 2022 году.