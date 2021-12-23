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Обновление BIOS выводит компьютеры Dell из строя
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Компания Dell начала рассылать обновления BIOS для своих продуктов, среди которых, ПК Inspiron 5680, ноутбуки Latitude 5320 и 5520 и игровой ПК Alienware Aurora R8. Хоть подобное обновление обычно проходит без каких-либо проблем, клиенты в этот раз сообщают о бесконечных циклах загрузки, BSOD и других недугах, которые вызывают бесчисленные головные боли.

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Ниже перечислены версии BIOS, вызывающие ошибки у клиентов:

  • Dell Latitude 5320/5520: версия BIOS 1.14.3
  • Dell Inspiron 5680: версия BIOS 2.8.0
  • Alienware Aurora R8: версия BIOS 1.0.18

Проблемы пользователей уже освещены на некоторых сайтах, в том числе и сообщество Reddit, а также Dell. Один из владельцев Dell Latitude 5320 осветил проблему в сообщении сообщества Dell. Он написал, что после того, как устройство обновило BIOS до версии 1.14.3, оно перестало включаться. После нажатия кнопки включения, световой индикатор на ней загорается на 10 секунд, а потом снова гаснет.

«Вчера я выдал пользователю новый ноутбук, он работал нормально. Она выключила его, и вернулась домой. Потом он стал мертв», – написал j0ezonelayer в сообществе системных администраторов Reddit. 

Член сообщества Dell MiraiKei продолжил жаловаться на BSOD на Aurora R8. «Я сбросил CMOS, обновил BIOS, отформатировал диск M.2, чтобы переустановить Windows с помощью USB-накопителя восстановления Dell, но все еще получаю BSOD», – написал MiraiKei. «Как ни странно, я получаю BSOD с пустым диском, на котором выполняется восстановление с USB. Проблема выглядит как сбой материнской платы из-за принудительного обновления BIOS. Честно говоря, я уже сдался».

Со своей стороны, Dell еще не сделала официального заявления о проблемах. Однако компания убрала обновления BIOS со своего веб-сайта, чтобы они не вызывали сбоев у других клиентов. Поэтому для тех, кто, к сожалению, уже установил обновления BIOS и по-прежнему испытывает проблемы, единственное работоспособное решение – выполнить откат к более старой версии BIOS. У Dell есть две статьи поддержки [ ], [ 2 ], чтобы помочь пользователям с этой проблемой.

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В настоящее время лучше просто избегать вышеуказанных обновлений BIOS, пока производитель не исправит ошибки. Однако, если ошибка все же затронула вас, возможно, руководства Dell по восстановлению восстановят работу вашего устройства до тех пор, пока не будет выпущен полнофункциональный BIOS для Latitude, Inspiron и Aurora R8.

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