Компания представила видеокарты 2019 года по ценам 2021

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

AIB-партнеры Nvidia, похоже, уже начали распространять свои видеокарты RTX 2060 12 ГБ среди розничных продавцов. Хотя RTX 2060 12 ГБ вряд ли войдет в число лучших видеокарт, у Colorful уже есть две новые модели RTX 2060 12 ГБ: Ultra White и BattleAx Deluxe. Поскольку эти конструкции охлаждения ранее были доступны только для видеокарт серии RTX 3000, вполне вероятно, что Colorful повторно использовала существующие решения по охлаждению для перевыпуска RTX 2060. Третья видеокарта, называемая моделью Colorful GeForce RTX 2060 предлагает решение для охлаждения с двумя вентиляторами.

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Ultra White и BattleAx Deluxe ориентированы на несколько разную аудиторию, хотя в основном это вопрос эстетики.

Как видно из названия, Ultra White преимущественно белый с некоторыми цветовыми акцентами, в том числе желтыми полосами с логотипом iGAME. У него есть два больших вентилятора по краям видеокарты и меньший центральный вентилятор.

BattleAx использует более традиционную цветовую схему, состоящую из темно-серого / черного кожуха с красными вставками. У него также есть три вентилятора, но все они одинакового размера.

Ultra White позиционируется как устройство премиум-класса с кнопкой OC для автоматического разгона. Это приведет к максимальному увеличению тактовой частоты до 1695 МГц по сравнению с базовой частотой 1650 МГц. BattleAx и ванильная RTX 2060 12 ГБ работают с эталонными тактовыми частотами.

Все три видеокарты Colorful имеют одинаковые возможности подключения HDMI, DisplayPort и DVI-D, причем последний в наши дни является редкостью.

Если задуматься, то само существование этих видеокарт в начале 2022 года – через три года после первого запуска RTX 2060 – является прекрасным индикатором того, насколько плохо на самом деле нынешнее состояние рынка видеокарт.

RTX 2060 6GB продавалась за 349 долларов в начале 2019 года, а более поздние варианты снизили стартовую цену до 299 долларов (чтобы конкурировать с RX 5600 XT). Что касается цены, то они следующие: 627 долларов за самую дешевую модель (ванильная версия RTX 2060 12GB), 643 доллара за BattleAx и 675 долларов за версию Ultra White.

Многие производители графических процессоров, похоже, нацелены на майнеров. Это странно, учитывая, что производительность майнинга будет относительно посредственной. После настройки можно добиться около 33 MH / s на эталонных 2060 6 ГБ. Удвоение объема памяти никак не повлияет на производительность майнинга, поскольку для майнинга больше требуется пропускная способность, чем емкость. Еще более странным является то, что большинство видеокарт RTX 2060 емкостью 12 ГБ запускаются в Китае, который прилагает все усилия, чтобы запретить любые операции по добыче криптовалюты.

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Возможно, в Китае есть геймеры, готовые платить более высокую цену за больший объем видеопамяти. Скорее всего, эти графические процессоры в конечном будут приобретаться для майнинговых ферм. Тот факт, что Китай запретил добычу криптовалюты, не означает, что крупные китайские майнинговые фермы не могут переехать в другие страны. Похоже, это сейчас и происходит, поскольку хешрейт сети Биткоин близок к своему рекордному максимуму, в то время как хешрейт Ethereum в основном имел тенденцию к росту в течение 2021 года с кратковременным падением в период с мая по июль.