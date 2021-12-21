Представлен кулер Intel Laminar RH1 для процессоров Alder Lake-S

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@momomo_us представил еще одну фотографию готовящегося к выпуску стандартного кулера для процессоров серии Core 12-го поколения.

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Ранее просочившийся кулер RM1 мощностью 65 Вт – не единственный, который входит в серию процессоров Intel следующего поколения. Новая просочившаяся фотография подтверждает, что кулер RH1, который является физически более мощным стандартным кулером, также производится для процессоров Intel Alder Lake. Однако, в отличие от кулера RM1, у которого ребра были сделаны из пластика, ребра кулера RH1 полностью сделаны из металла. Это означает, что отвод тепла, вероятнее всего, намного лучше. Этот кулер будет добавлен в комплект к серии Core i9 12-го поколения с номинальным TDP 65 Вт.





В кулер встроены светодиоды, но непонятно, предлагают ли они полный спектр цветов или только синий цвет.

Пока что подтверждены два из трех предполагаемых кулеров. Решения Laminar 65 Вт будут предлагаться с ЦП Alder Lake-S, запуск которых запланирован на 5 января. Третий кулер на фотографии под кодовым названием RS1 еще предстоит увидеть. Согласно просочившемуся слайду, он должен предлагаться с процессорами Pentium и Celeron начального уровня следующего поколения.

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