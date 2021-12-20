По данным IDC, после пяти кварталов роста продаж дисплеев, вызванных пандемией, в третьем квартале 2021 года продажи начали снижаться. Хотя это и плохая новость для поставщиков, однако для потребителей она может быть хорошей, поскольку по мере снижения спроса цены могут также снизиться.
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Спрос на мониторы для ПК резко вырос в первой половине 2020 года, когда люди начали покупать ЖК-дисплеи для ноутбуков. Этот спрос продолжал расти в основном из-за удаленной работы из дома из-за пандемии. Согласно исследователям рынка из IDC, теперь поставки вернулись к своим нормальным моделям, что может привести к снижению давления на цепочку поставок и последовательному падению цен.
«Мы думаем, что около 25 миллионов игровых AIB будут проданы в 2021 году (JPR получает данные от таких компаний, как AMD и Nvidia, а не от розничных продавцов), – сказал Педди. – Геймеры, использующие ноутбуки и интегрированную графику, обычно не вкладывают много денег в монитор, особенно игровой монитор. Поэтому я думаю, что можно с уверенностью предположить, что от 12 до 15 миллионов геймеров в 2021 году купили то, что можно было бы охарактеризовать как игровой монитор».
«Covid-19 заставил многих людей модернизировать свои системы, и даже если у них нет игрового ПК, они оборудуют свой компьютер для игр до предела своего бюджета».
По данным IDC, ожидается, что общая стоимость объединенных рынков игровых ПК и мониторов вырастет с 43 миллиардов долларов в 2020 году до немногим более 60 миллиардов долларов в 2025 году с пятилетним среднегодовым темпом роста в 7,4%. IDC заявляет, что средняя стоимость игровых мониторов в 2020 году составила 339 долларов, и, как ожидается, к 2025 году должна снизиться до 309 долларов.
«Был большой интерес к мониторам с высокой частотой обновления (до 144 Гц и даже выше), – сказал Педди. – Кроме того, наблюдается переход от HD к 1440 и даже 4K. А еще есть эти великолепные изогнутые мониторы от 34 до 49 дюймов».