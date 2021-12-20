Производитель утверждает, что этот SSD якобы улучшает звук

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Думаю, вас позабавит этот твердотельный накопитель NVMe, разработанный именно для любителей качественного звука. Устройство находилось на этапе отбора проб и информация о нем была размещена на форуме Audiophilestyle. Предположительно, этот SSD повышает качество звука и дает его обладателям настоящий 3D-звук, а также ощущения, которые дарят только виниловые записи. Однако влияние на качество звучания, мягко говоря, сомнительно.

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Разработчики утверждают, что спроектировали и построили накопитель с нуля, тесно сотрудничая с неназванным производителем контроллеров SSD. На изображенном устройстве есть контроллер SSD от Realtek – компании, более известной своими звуковыми процессорами, хотя она начала производить контроллеры SSD еще несколько лет назад.

Накопитель поставляется с 1 ТБ флэш-памяти 3D TLC, но его объем полезной емкости составляет лишь 333 ГБ. Это связано с тем, что SSD функционирует в режиме псевдо-SLC (pSLC), в котором производительность и долговечность выступают на первый план. Примечательно, что на рынке уже есть твердотельные накопители, в которых для некоторых задач используются режимы pSLC. Разработчики утверждают, что использование этого режима улучшает звук, превосходя стандартный режим TLC:

«Качество звука - это всего лишь наш опыт тестирования. Этот тест проводится с использованием того же стандартного продукта (печатная плата, разъем внешнего питания, кварцевый генератор, конденсаторы и т. д.).

Что касается остальных характеристик накопителя, то он имеет Crystek CCHD-957 Femto, два конденсатора Audionote Kaisei 220 мкФ, внешний вход питания 5 В постоянного тока, восьмислойную печатную плату с 2 унциями меди, жесткостью печатной платы Milspec, площадь заземления 300%, позолоченные разъемы 5u и медный радиатор.

Разработчики утверждают, что этот SSD имеет внешний источник питания (т.е. питание происходит не от материнской платы) для улучшения качества звука. Вы можете увидеть разъем питания в нижнем левом углу устройства.

Образцы дисков, по-видимому, были переданы нескольким участникам форума, многие из которых позже «потеряли связь» с производителем после получения продукта. Тем не менее один сэмплер опубликовал небольшой отзыв об устройстве, в котором говорилось: «Все еще пробуем диск, полученный только два дня назад. Первые впечатления положительные, его удобнее использовать в качестве загрузочного диска ОС, в отличие от твердотельного накопителя Samsung 970 Evo plus NVME».

Просматривая ветку форума, кажется, что этот опыт основан на субъективных оценках пользователей. Это означает, что фактических измерений качества звука нет. Тем не менее это обычное дело для многих безумно дорогих устройств для аудиофилов.

Честно говоря, есть определенные сомнения, что эта модная штуковина обеспечивает какие-либо дополнительные улучшения звука по сравнению со «стандартным SSD».

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Во всяком случае, SSD должен быть очень быстрым просто из-за природы pSLC и иметь сумасшедший избыточный контроль мощности. Кроме того, трудно поверить, что это обеспечит лучший звук. Это связано с тем, что твердотельные накопители не могут изменять качество звука – все это делается блоком обработки звука на вашем компьютере.