Пираты Office начали находить что-то новое в своем программном обеспечении: соблазнительно огромную скидку на подписку на Microsoft 365

Microsoft Office, вероятно, является одним из самых пиратских программ, помимо Windows, конечно. Если у вас есть пиратская версия Office, но вы хотите купить легальную лицензию, возможно, это вас заинтересует.

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Традиционно предполагается, что производители программного обеспечения выступают против пиратства. Но даже самые законные из них понимают основной принцип: если человек не может позволить купить у вас лицензионный продукт, он этого не сделает, независимо от того, получит ли он это по более низкой цене. Microsoft, похоже, осознала это, рассылая предложения со скидкой некоторым пользователям своего программного пакета Microsoft Office, которые используют его не совсем законными способами.

Портал Ghacks заметил, что по крайней мере несколько человек, использующих пиратскую версию Office, получали сообщение в программном обеспечении, соблазняющее их 50-процентной скидкой на подписку Microsoft 365, которая включает в себя все основные приложения Office. Рекламная страница, на которую были отправлены пользователи, также включает в себя множество предупреждений об опасностях и общей вредности программного пиратства, но также включает приятную скидку на год обслуживания. Примечательно, что скидка была только на Microsoft 365, а не на дорогую автономную версию Office 2021, которая является более естественной целью для пиратов программного обеспечения. В то время как Microsoft 365 стоит 10 долларов в месяц для одного пользователя, Office для дома и бизнеса (и его бессрочная лицензия на использование) стоит 250 долларов за одну машину.

Скидка действует только для некоторых пользователей на некоторых рынках. Если вы думаете, что это хорошая идея - броситься в пиратский офис в надежде получить скидку, подумайте дважды. Кроме того, есть гораздо более простые (и безопасные) способы сэкономить на Office.

Смысл этой целевой скидки ясен: Microsoft не только активно продвигает свои услуги по подписке для обычных пользователей, она хочет превратить по крайней мере несколько пиратов программного обеспечения в клиентов, предлагающих программное обеспечение как услугу. Это кажется сложной задачей. Дело не в том, что у пиратов нет совершенно законных бесплатных возможностей для редактирования документов Word, Excel и PowerPoint. Но даже в этом случае вы должны дать Microsoft баллы за творчество.

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Тем не менее, если вы не можете заплатить за Microsoft Office, вам не нужно его пиратить. Вы по-прежнему можете получить почти те же функции бесплатно через Office Online прямо из веб-браузера.