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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
NVIDIA GeForce MX550 может быть на 15% быстрее MX450
NVIDIA готовится выпустить свой дискретный графический процессор GeForce MX550 на базе архитектуры Ampere. Эта карта будет первой в серии с объемом памяти всего 2 ГБ.
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Неизвестная видеокарта появилась вместе с ноутбуком Lenovo на веб-сайте Geekbench. Дискретный графический процессор указан как «Графическое устройство», что означает, что это еще не выпущенный продукт, и его окончательное розничное название неизвестно. Китайский портал ITHome утверждает, что это должна быть будущая видеокарта начального уровня NVIDIA GeForce MX550, предположительно на базе графического процессора Ampere GA107. Видеокарта будет иметь 16 вычислительных блоков, что в данном случае означает 16 потоковых мультипроцессоров, каждый со 128 ядрами CUDA. Вероятно, это означает частичную реализацию графического процессора GA107 с таким же количеством ядер, как у NVIDIA GeForce RTX 3050 версии non-Ti (2048).

Графический адаптер будет предлагаться с 12-ядерным / 16-поточным процессором Intel Core i7-1260P, который является частью серии процессоров Intel Alder Lake-P (U28), предположительно представленной на выставке CES 2022. Такая система будет нацелена на субконфигурацию 50 Вт для CPU + GPU, которая обычно предназначена для ультратонких конструкций. Графический адаптер NVIDIA GeForce MX550 особенно интересен, учитывая, что он может быть выпущен одновременно с грядущим Intel Arc Alchemist DG2-128 начального уровня. Однако по какой-то причине в данном случае Lenovo остановила свой выбор на графическом процессоре NVIDIA.

NVIDIA GeForce MX550 будет иметь более чем в два раза больше ядер, чем у MX450 на базе графического процессора Pascal GP107 (2048 против 896). В основном это связано с тем, что архитектура Ampere удвоила количество ядер FP32 по сравнению с предыдущим поколением, однако, как видно, это не обязательно приводит к удвоению производительности. NVIDIA только начала использовать память GDDR6 с MX450, но неясно, насколько быстрее будет память MX550 по сравнению с этими 1,5-летними моделями G6.

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С точки зрения производительности ожидается, что производительность будет на 15% выше, чем у MX450 (с процессором Core i5-11300H 35 Вт). Очевидно, что это не сравнение яблок с яблоками, но оно дает хорошую основу для того, чего ожидать от новой серии MX от NVIDIA. Однако на данный момент нет информации о других графических процессорах серии MX500. Пока не подтверждено, использует ли MX550 полную 128-битную шину памяти GA107 или, скорее, вместо этого полагается на более короткую 64-битную шину.

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