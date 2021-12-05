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Microsoft действительно настолько хочет, чтобы пользователи Windows использовали стандартный браузер, что они сделали изменение браузера по умолчанию в Windows 11 немного сложнее, чем раньше было в Windows 10. Вместо того чтобы позволить вам просто изменить «браузер по умолчанию» в меню настроек, вам нужно отдельно выбрать «браузер по умолчанию» у каждого расширения, например, html, .htm, http или https.

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Кроме того, браузер Chrome не смог изменить эти настройки самостоятельно при нажатии пользователем специальной кнопки, чтобы сделать его браузером по умолчанию. Вместо этого он перенаправляет в соответствующее меню, чтобы пользователь сделал это самостоятельно. Как ни странно, Firefox мог выполнять ту же задачу самостоятельно. Возможно, хуже всего то, что даже если вы правильно измените настройки, Microsoft все равно откроет браузер Edge, если вы нажмете ссылки, появляющиеся в функции поиска Windows 11 или в меню виджетов.

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К счастью, изменить браузер по умолчанию в Windows 11 легко, если вы просто выполните следующие простые шаги.

Изменение браузера Windows 11 по умолчанию в настройках

Честно говоря, Microsoft сильно критикует ситуацию с браузером по умолчанию в Windows 11 из-за того, что он просто не вызывает параметры, необходимые для изменения «браузера по умолчанию», как в Windows 10. Вместо этого он скрывает нужные вам настройки под названием приложения, которое вы хотите использовать по умолчанию (например, Chrome, Firefox), и парочку различных ассоциаций файлов.

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Чтобы изменить настройки браузера по умолчанию в Windows 11:

1. Перейдите в меню настроек приложений по умолчанию. Самый быстрый способ добраться туда - использовать поиск Windows для поиска «Приложения по умолчанию» и щелкнуть верхний результат. Или вы можете щелкнуть Настройки-> Приложения-> Приложения по умолчанию.

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2. Прокрутите вниз и выберите браузер, который будет у вас по умолчанию (например, Google Chrome).

3. Прокрутите вниз до HTTPS и щелкните имя текущего браузера по умолчанию (например, Edge). Появится всплывающее меню.

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4. Выберите новый браузер, который вы хотите использовать по умолчанию, и нажмите OK.

Вы заметите, что значения по умолчанию теперь изменены как для HTTP, так и для HTTPS. Кажется, что они связаны между собой. Если по какой-то причине этого не произошло, повторите это действие и для HTTP.

5. Повторите шаги 3 и 4 для .htm и .html. На этом этапе вы можете остановиться, и ваш браузер по умолчанию будет изменен для всех веб-URL-адресов, которые вы нажимаете, и даже для локальных HTML-файлов на вашем жестком диске / SSD, что для большинства людей имеет значение. Однако вы также можете настроить предпочитаемый браузер для открытия PDFS или других малоизвестных форматов, таких как XHTML и SHTML.

Установка браузера по умолчанию для поиска и новостей

К сожалению, как и Windows 10 до нее, Windows 11 не поддерживает выбор браузера по умолчанию, когда вы нажимаете на любые веб-ссылки, появляющиеся в Windows Search или в виджете новостей. Независимо от того, что вы выбрали в меню «Настройки» -> «Приложения по умолчанию», эти ссылки будут открываться в Microsoft Edge.

Однако есть бесплатное приложение EdgeDeflector, которое обманывает Windows 11 (или 10), перенаправляя эти ссылки в браузер по умолчанию. Вот как это настроить.

1. Загрузите и установите EdgeDeflector. Обратите внимание: если вы попытаетесь загрузить эту программу в браузере Edge, браузер попытается заблокировать ее, заявив, что она небезопасна (спасибо Microsoft; мы уверены, что ваши мотивы здесь чисты). Вы можете нажать «сохранить», чтобы скачать ее, но все равно лучше скачать в другом браузере.

Независимо от того, как вы загружаете EdgeDeflector, Windows 11, скорее всего, выдаст вам предупреждающее сообщение при запуске установщика. Вероятно, вы столкнетесь с ошибкой SmartScreen, в которой говорится, что «Windows защитила ваш компьютер» из этого приложения (цвет может быть красным). Если да, щелкните ссылку «Подробнее».

А затем нажмите «Все равно выполнить».





После этого вы можете завершить установку.

2. Перейдите в меню приложений по умолчанию.

3. Выберите EdgeDeflector.

4. Щелкните Microsoft Edge под заголовком «Micosoft-Edge».

5. При появлении запроса нажмите «Все равно переключить».

6. Выберите EdgeDeflector и нажмите ОК во всплывающем меню.

Теперь это должно позволить ссылкам, которые вы нажимаете из виджетов или поиска Windows, открываться в браузере по умолчанию.