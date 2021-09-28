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Xbox Series X и S теперь поддерживают технологию Dolby Vision
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Microsoft заявила о поддержке технологии Dolby Vision для игр в своих консолях Xbox Series X/S. Технология откроет более высокую визуальную точность в играх благодаря реализации HDR и будет работать с более чем 100 играми.

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Dolby Vision - это новый проприетарный стандарт HDR, способный отображать 12-битные цвета для повышения точности цветопередачи и качества изображения. Технология также имеет динамический цвет и яркость, что должно улучшить качество и контрастность цветов.

При подключении к совместимому телевизору технология будет применима практически ко всем HDR-совместимым играм на консолях. Это важно, так как существующая библиотека игр, использующих HDR10 и технологию автоматического HDR, может по-прежнему пользоваться преимуществами Dolby Vision.

Для использования технологии нужен телевизор, поддерживающий новую технологию. Для этого нужно активировать автоматический режим с низкой задержкой (ALLM) или переменную частоту обновления, чтобы воспользоваться этой технологией. Microsoft заявляет, что большинство телевизоров 2020 и 2021 годов, а также некоторые более старые модели телевизоров уже поддерживают расширенные игровые функции Dolby Vision.

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Если на вашем новом телевизоре не разблокированы все новейшие функции Dolby Vision, не волнуйтесь. Microsoft и Dolby работают с производителями телевизоров для расширения списка поддерживаемых телевизоров. Полный список телевизоров, поддерживающих эту функцию, доступен на странице Xbox Dolby Vision.

#microsoft #xbox #dolby vision
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