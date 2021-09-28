Savings.com опубликовал итоги опроса

Согласно недавнему отчету Savings.com, почти 40% пользователей Windows совершенно не знают о Windows 11 и ее предстоящем выпуске на следующей неделе. Почти половина пользователей, которые знают о Windows 11, еще не решили, будут ли они продолжать использовать Windows 10 или установят Windows 11.

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Savings.com опросил 1042 человека, живущих в Соединенных Штатах, которые используют Windows в качестве основной операционной системы, чтобы узнать, сколько из них знают о новой ОС Microsoft. Участников спросили, знают ли они о Windows 11, соответствует ли их ПК системным требованиям и какие особенности ОС им больше всего нравятся.

Только 38% участников заявили, что им известно о грядущих серьезных изменениях в ОС, при этом 45% из этой группы не знали о выпуске Windows 11 в октябре. Кроме того, только треть пользователей знала, может ли их система соответствовать системным требованиям Windows 11.

Когда их спросили о любимых функциях, большинство просто не знали, какая функция им больше всего нравится в Windows 11. Наиболее популярным нововведением стала возможность запускать приложения для Android. На втором месте – новый пользовательский интерфейс Microsoft, а на третьем – функции, связанные с геймингом.

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Windows 11 еще не выпущена, поэтому такой большой процент пользователей еще не в курсе выпуска новой OC.