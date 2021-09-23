Digital Foundry протестировали разные SSD PS5 в Ratchet and Clank: Rift Apart
Консоли последнего поколения от Sony и Microsoft были разработаны с учетом возможности модернизации внутренней системы хранения данных. Sony выпустила обновленные твердотельные накопители для своей консоли PlayStation 5, и по мере увеличения размеров установки игр пользователям, вероятно, потребуется увеличить, либо увеличить объем хранилища своих консолей. Портал Digital Foundry проанализировал различные твердотельные накопители, установленные в Sony PS5, и рассказали о том, как изменение твердотельного накопителя может повлиять на работу консоли.
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Digital Foundry протестировал следующие накопители:
1) самый дешевый накопитель, соответствующий требованиям – Western Digital SN750 на 250 ГБ стоимостью 55 долларов и скоростью чтения 3200 МБ/с;
2) один из лучших SSD-накопителей на рынке в настоящее время - SN850 Western Digital емкостью 500 ГБ с рекомендованной ценой 149 долларов и скоростью 7000 МБ/с
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3) встроенный SSD PS5 со скоростью 5 500 МБ/с.
Результаты оказались далеки от того, что можно было бы от них ожидать. Видео тестов можно посмотреть здесь.
Что касается реальных игр, то в производительности практически не было разницы ни с одним из протестированных дисков. Даже во время тестирования Ratchet & Clank: Rift Apart, чрезвычайно сложной игры для подсистемы хранения, частота кадров совсем не изменилась между протестированными SSD.
Различия начинают проявляться, когда дело доходит до игр с «холодной» загрузкой: более быстрые диски предлагают лучший и быстрый опыт. В тестах Digital Foundry для «холодной» загрузки Ratchet & Clank: Rift Apart стандартному SSD PS5 потребовалось семь секунд от нажатия клавиши до игрового меню; более быстрый SN850 занял восемь секунд; для SN750 потребовалось десять секунд - незначительная разница по человеческим меркам.
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Однако различия были намного больше при переносе установленных игр между внутренним хранилищем PS5 внешним SSD. В связи с этим копирование 60-гигабайтной инсталляции Ghost of Tsushima на 250-гигабайтный SN750 заняло семь минут. Копирование той же игры на SN850 заняло всего 49 секунд. Внутренний SSD PS5 в этом тесте продемонстрировал производительность примерно на уровне SN750.
Как же все это будет ощущаться при обычном использовании? Если вам нужна максимальная скорость при копировании игр и те две-три секунды разницы при «холодном» запуске игр действительно важны, стоит присмотреться к высокопроизводительному SN850. В других случаях особой разницы вы не заметите, поэтому можно смело выбирать лучшее соотношение цена/производительность.
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