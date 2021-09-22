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Компания Microsoft полностью переработала Surface Pro 8.

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В Surface Pro 8 обновленный дизайн: он стал намного красивее своих предшественников. 13-дюймовый экран имеет более тонкие рамки, а корпус теперь не из магния, а из гладкого анодированного алюминия. На выбор есть два цвета: платина и графит. Корпус устройства теперь тоньше и с закругленными углами. Pro 8 имеет размеры 28,7 x 20,83 x 0,94 сантиметра и вес 889 грамм.

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У устройства есть подставка под углом 165 градусов и клавиатура, присоединяющаяся с помощью магнита. Почти во всем Surface Pro 8 догнал Surface Pro X по дизайну. Основное различие в том, что у Pro X, оснащенного ARM процессором, нет вентилятора.

Как и в новом Surface Pro Studio, дисплей Surface Pro 8 работает с частотой обновления 120 Гц (хотя по умолчанию он установлен на 60 Гц) для более плавной работы. 13-дюймовый дисплей имеет разрешение 2880 x 1920 и соотношение сторон 3:2. Устройство поддерживает Surface Slim Pen 2, стоимость которого 129,99 долларов. Microsoft утверждает, что новый дисплей на 12,5% ярче, на 11% больше с большим на 10,8% разрешением.

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В потребительской версии Pro 8 используются процессоры Intel Core 11-го поколения i5-1135G7 или i7-1185G7, а в коммерческой версии предлагается три варианта: двухъядерный i3-1115G4, четырехъядерный Core i5-1145G7 или Core i7- 1185G7. Коммерческая модель также будет иметь варианты LTE в версиях Core i5 и Core i7. Microsoft обещает на 50% более стабильную производительность процессора и на 74% более быструю графику.

Съемный твердотельный накопитель варьируется от 128 ГБ до 1 ТБ, хотя производитель по-прежнему предупреждает, что пользователи не должны заменять их самостоятельно. Вместо этого нужно доставить устройство в сервисный центр Microsoft. Диски 128 ГБ и 256 ГБ будут доступны как в моделях Wi-Fi, так и в моделях LTE, а диски на 512 ГБ и 1 ТБ будут доступны только для версии Wi-Fi.

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Это также первый Surface Pro, поддерживающий Thunderbolt 4. На левой стороне есть два порта USB 4.0 Type-C с Thunderbolt 4, а на правой стороне есть фирменный Surface Connect для зарядки и стыковки, а также разъем для наушников. Эта версия Pro полностью отказалась от встроенного USB Type-A.

Microsoft будет продавать потребительские модели Surface Pro 8 с Windows 11 Home. Коммерческие версии будут на Windows 10 Pro и Windows 11 Pro.

Surface Pro 8 будет стоить 1099,99 долларов и уже сейчас доступен для предзаказа.