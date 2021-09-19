NVIDIA готовит новую версию RTX 3060 с GA104 внутри
Nvidia создала видеокарту GeForce RTX 3060 на основе дефектных графических процессоров более мощных видеокарт. Мэтью Смит, который ведет базу данных видеокарт TechPowerUp, обнаружил, что Nvidia использует GA104 внутри еще не анонсированной версии GeForce RTX 3060.
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Производство микросхем неидеально, и некоторые из них действительно выходят с дефектами. Но то, что он не соответствует стандартам определенного продукта, не означает, что он не может быть использован в более слабых SKU. Поэтому производители микросхем обычно перерабатывают дефектный кремний в продукты более низкого уровня.
Nvidia ранее заменила кремний на GeForce GTX 1650, а совсем недавно EVGA на GeForce RTX 2060 KO Gaming. Теперь, похоже, настала очередь GeForce RTX 3060.
Оригинальная GeForce RTX 3060 основана на GA106. Однако в новом варианте, как сообщается, используется GA104, который представляет собой графический процессор, используемый Nvidia для производства GeForce RTX 3060 Ti, RTX 3070 и RTX 3070 Ti. Новая версия, вероятно, не появится с другим названием модели, поэтому для простоты мы будем называть ее GeForce RTX 3060 GA104.
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Матрица GA106 имеет размер 276 мм2 и содержит 13,25 миллиарда транзисторов. GA104, с другой стороны, представляет собой графический процессор существенно большего размера: 392 мм2 с 17,4 миллиардами транзисторов. Несмотря на замену графического процессора, GeForce RTX 3060 GA104 сохраняет характеристики оригинала, и его производительность должна быть на том же уровне, если не идентична GeForce RTX 3060.
Замена графического процессора меньшего размера TU106 на графический процессор большего размера TU104 в GeForce RTX 2060 KO Gaming от EVGA показала незначительную разницу в производительности в играх. Однако тесты показали, и даже сама Nvidia подтвердила, что вариант TU104 обеспечит немного более высокую производительность при рендеринге.
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