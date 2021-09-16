Ноутбук Redmi G 2021 будет оснащен восьмиядерным процессором от AMD и RTX 3000 серии
Недавно Redmi (дочерний бренд компании Xiaomi) поделился новыми подробностями своего нового игрового ноутбука Redmi G 2021, не дожидаясь официальной презентации. Так, производитель раскрыл информацию о процессоре и видеокарте будущей новинки, заявив о приличном запасе мощности устройства.
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По их словам, в игровом ноутбуке Redmi G 2021 будут установлены восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 5800H и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060. Производитель подчеркнул, что энергопотребление графического адаптера составит 130 Вт, что можно расценивать как внушительную мощность ноутбука.
Ранее компания акцентировала внимание на то, что видеоадаптер будет поддерживать технологию трассировки лучей. Это позволит получить непередаваемый опыт пользователям устройства. Производитель заявляет, что миссия компании – «популяризация продуктов высокого класса».
Что касается других конфигураций серии игровых ноутбуков Redmi G 2021, то больше информации будет, скорее всего, на презентации. Возможно, в серии будут и устройства, оснащенные видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.
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У прошлой серии ноутбуков были 16- дюймовые экраны с частотой обновления 144 Гц. Навряд ли компания решится заменить удачные дисплеи, а вот частоту обновления увеличить вполне может.
Презентация должна пройти в 22 сентября 2021 года.
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