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Недавно Redmi (дочерний бренд компании Xiaomi) поделился новыми подробностями своего нового игрового ноутбука Redmi G 2021, не дожидаясь официальной презентации. Так, производитель раскрыл информацию о процессоре и видеокарте будущей новинки, заявив о приличном запасе мощности устройства.

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По их словам, в игровом ноутбуке Redmi G 2021 будут установлены восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 5800H и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060. Производитель подчеркнул, что энергопотребление графического адаптера составит 130 Вт, что можно расценивать как внушительную мощность ноутбука.

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Ранее компания акцентировала внимание на то, что видеоадаптер будет поддерживать технологию трассировки лучей. Это позволит получить непередаваемый опыт пользователям устройства. Производитель заявляет, что миссия компании – «популяризация продуктов высокого класса».

Что касается других конфигураций серии игровых ноутбуков Redmi G 2021, то больше информации будет, скорее всего, на презентации. Возможно, в серии будут и устройства, оснащенные видеокартами NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.

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У прошлой серии ноутбуков были 16- дюймовые экраны с частотой обновления 144 Гц. Навряд ли компания решится заменить удачные дисплеи, а вот частоту обновления увеличить вполне может.

Презентация должна пройти в 22 сентября 2021 года.