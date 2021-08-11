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Компания MediaTek создала два новых чипа для мобильных устройств. Речь идет о моделях Dimensity 810 и Dimensity 920, созданных специально для смартфонов среднего ценового сегмента, поддерживающих сети 5G.

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У обоих процессоров 6-нм техпроцесс, и оба имеют восемь ядер. В старшей модели имеется следующий набор ядер: Cortex-A78, работающие на частоте 2,5 ГГц и энергоэффективные Cortex-A55 на частоте 2,0 ГГц. В качестве видеоускорителя Mali-G68 MC4. Старшая версия сможет поддерживать модули камер до 108 Mp, модули Wi-Fi 6 поколения и Bluetooth 5.2. Что касается оперативной памяти, то поддерживаются форматы LPDDR4x и более новая LPDDR5. Постоянная память стандартов UFS 2.1 и 3.1.

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У младшей модели показатели немного проще. Она имеет ядра Cortex-A76 и энергоэффективные Cortex-A55. Графический ускоритель – Mali-G57 MC2. Поддерживаемый модуль камеры максимум до 64 Mp, модуль Wi-Fi 5 поколения, модуль Bluetooth версии 5.1. Поддерживаемая память – UFS 2.2, а ОЗУ только формата LPDDR4x.

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Устройства поддерживают экраны до 2520х1080 и частотой обновления до 120 Гц.

Появление первых смартфонов на новых чипах на полках магазинов планируется уже в 3-м квартале 2021 года.